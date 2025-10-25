6,5 тыс. молодых дубов и елей высадили сотрудники Нацбанка в Копыльском районе

6,5 тысяч молодых дубов и елей - таков итог работы руководства и специалистов Нацбанка в Копыльском районе. Через 7 лет деревья вырастут примерно на метр - процесс небыстрый.

25 октября дождем накрыло всю Минскую область. Копыльский район не исключение. Но непогода работе не помеха. Планы менять не стали. Правление Нацбанка приехало на делянку под будущую лесополосу. Кстати, выбор места не случаен.

В 2024 году Роман Головченко в должности премьера работал здесь неподалеку, и хотелось посмотреть, прижились ли деревья. К счастью, молодой дуб окреп и растет. А сегодня рядом с ним появятся и ели. Перед работой был проведен инструктаж, как нужно выкопать лунку для саженца, и далее все взялись за дело.

"Здоровая конкуренция всегда присутствует. И как банки между собой соревнуются во внедрении технологий, так соревнуемся и мы", - рассказал о настроении зампредседателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун.

Сотня молодых деревьев. Принцип такой: четыре ряда дуба и один - ели. Так саженцы лучше растут.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси: "Банкиры - это передовой отряд творческой интеллигенции, если можно так сказать, поэтому все в едином порыве откликнулись на призыв принять участие в субботнике, и не просто в офисе а в самых настоящих походно-полевых условиях. Дождливо, тем не менее настроение отличное. Производственный план по посадке культур выполнен. Задача поставлена минимум 90-процентную приживаемость обеспечить".

Когда работа сделана, остается ждать. Говоря о будущем, председатель правления Нацбанка рассказал, как идет доработка программы социально-экономического развития до 2030 года, которую по поручению Президента ведет рабочая группа под руководством Романа Головченко.