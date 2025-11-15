Новая аллея чемпионов появилась в Минске! Триумфаторы и призеры Олимпийских игр приняли участие в акции "Кедры славы" в парке в Уручье.



В Год благоустройства страны ветераны спорта высадили саженцы кедра в живописном уголке белорусской столицы.





Среди участников именитые Юлия Нестеренко, Евгений Тихонцов, Сергей Мартынов, Екатерина Карстен, Андрей Барбашинский, Наталья Цилинская, Алла Цупер и другие. А организатором выступил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону: "У меня эта идея родилась давно. Беларусь для меня очень дорога всем. Я первый раз в 1967 году увидел Беларусь. А теперь я живу здесь почти 15 лет. Несколько лет назад родилась такая идея, и, наконец, я ее притворил в жизнь с моим близким другом. Это место будет названо Олимпийская аллея дружбы России и Беларуси".

Андрей Барбашинский, олимпийский чемпион по гандболу: "Считаем, что нужно делать сегодня при жизни все то, что мы можем сделать. Это для того, чтобы следующие поколения могли дышать хорошим воздухом, смотреть на эти деревья, смотреть на эту Аллею славы, чтобы можно было увековечивать тех или других спортсменов и людей, которые принимают в этом участие".