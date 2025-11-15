Терпение лопнуло: в Вильнюсе грузоперевозчики устроили акцию протеста с воздушными шариками

У литовских грузоперевозчиков терпение лопнуло. Сегодня в Вильнюсе транспортники устроили акцию протеста против закрытия властями общей с Беларусью границы. В ней приняло участие около 20 компаний: за руль собственных грузовиков сели хозяева тех фирм, которые теперь близки к банкротству из-за жесткой позиции литовского правительства.

Машины были украшены воздушными шариками. Это намек на метеозонды: шарики шариками, считают перевозчики, но думать надо в первую очередь о людях. По мнению протестующих, закрыв границу, литовские власти поддержали контрабандистов. В проигрыше оказались законопослушные граждане, которые платили налоги, а теперь лишились как работы, так и доходов.