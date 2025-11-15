3.68 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Военная Академия в день открытых дверей приняла около 2 тыс. человек во всей Беларуси
Военная академия встретила абитуриентов со всей страны. 15 ноября здесь прошел день открытых дверей. Главный военный вуз страны принял около 2 тыс. человек.
В их числе - школьники, лицеисты и воспитанники кадетских училищ. Представители факультетов рассказали абитуриентам об условиях поступления и перспективах службы. На интерактивных площадках гости изучили образцы вооружения и примерили экипировку.
Андрей Горбатенко, начальник Военной академии Беларуси:
"Количество людей, которые сегодня прибыли, достаточно большое и не может нас не радовать. Это говорит еще раз о том, что профессия офицера в Беларуси с каждым годом растет, и желающих стать офицерами, связать свою жизнь со службой, становится с каждым годом больше и больше. У нас замечательная молодежь, и она прекрасно понимает, что безопасность страны - это продукт, и над этим продуктом надо работать. Офицеры - это вот тот становой хребет, на основе которых, в общем-то, и держится безопасность нашей страны".
Также для гостей Военной академии подготовили творческие номера, показательные выступления, демонстрацию военной техники, авиационных и танковых тренажеров.