Военная Академия в день открытых дверей приняла около 2 тыс. человек во всей Беларуси

"Количество людей, которые сегодня прибыли, достаточно большое и не может нас не радовать. Это говорит еще раз о том, что профессия офицера в Беларуси с каждым годом растет, и желающих стать офицерами, связать свою жизнь со службой, становится с каждым годом больше и больше. У нас замечательная молодежь, и она прекрасно понимает, что безопасность страны - это продукт, и над этим продуктом надо работать. Офицеры - это вот тот становой хребет, на основе которых, в общем-то, и держится безопасность нашей страны".