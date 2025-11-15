Совещание по ситуации на границе с ЕС прошло по поручению Президента Беларуси

Совещание по ситуации на границе с ЕС прошло 15 ноября по поручению Президента Беларуси.



Мероприятие состоялось под руководством премьер-министра Александра Турчина и государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича. В нем также приняли участие главы МИД, Государственного пограничного комитета, Государственного таможенного комитета и КГБ.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

"Участники детально обсудили состояние и перспективы развития ситуации на границе, отметив, что существующее положение не отвечает интересам ни Беларуси, ни Европейского союза. Беларусь последовательно призывает европейских соседей к восстановлению прежнего режима работы границы в интересах простых граждан и развития трансграничного сотрудничества. На этом фоне приветствуем решение властей Республики Польша о возобновлении работы закрытых ранее двух пунктов пропуска через белорусско-польскую границу для перемещения людей, транспортных средств и грузов. Это решение окажет положительное влияние, прежде всего, на приграничную торговлю".

В сообщении МИД отмечается, что этот шаг является проявлением конструктивного отношения Польши, направленным прежде всего на чаяния собственных граждан.

"К сожалению, мы не наблюдаем аналогичного подхода со стороны литовских властей, которые продолжают игнорировать интересы собственных граждан. Убеждены, что решение Польши - это только первый шаг к развитию нашего двустороннего взаимодействия. Опыт показывает: за развитием контактов между людьми, а иногда даже раньше, неизбежно следует углубление политического сотрудничества", -добавил Руслан Варанков.

Польские пункты пропуска "Кузница Белостоцкая" и "Бобровники" откроются в 2:00 17 ноября

Об этом была официально уведомлена белорусская сторона. Соответствующее постановление подписал накануне министр внутренних дел и администрации Польши.

В рамках проходившего совещания секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович отметил, Польша сочла такое решение целесообразным. А вот нагнетать ситуацию, как это делает Литва, ухудшая социально-экономическую обстановку своей страны, нецелесообразно.

И немного о работе пунктов пропуска, которые будут открыты. Через "Кузницу Белостоцкую" будет разрешено только пассажирское движение, за исключением автобусов, а через "Бобровники" - легковых автомобилей и автобусов, а также грузовиков из стран ЕС, стран - участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии.