Япония планирует отказаться от безъядерного статуса

Премьер-министр Японии намерена в кратчайшие сроки отказаться от безъядерного статуса страны. Такаити также попытается отменить закрепленные в конституции три принципа: не обладать, не производить и не размещать ядерное оружие. Отмена этих ограничений будет, скорее всего, носить символический характер. Договор о нераспространении лимитирует количество стран, обладающих собственной атомной бомбой.



Однако разместить ядерное оружие Соединенных Штатов Япония готова уже вскоре: просьба такого рода, возможно, уже направлена в Вашингтон. Такаити, обладающая репутацией ястреба, стала премьером только 21 октября: за какие-то три недели она успела всерьез поссориться с Китаем, а теперь и вовсе собирается сломать региональный баланс сил. А это чревато самыми серьезными конфликтами, включая вооруженные.