В США отзывают из торговли вредное питание для младенцев

Из американских торговых сетей отзывают одну из самых популярных сухих смесей для младенцев. С публичным призывом ко всем родителям немедленно прекратить употребление своего продукта выступил производитель: как выяснилось, в смеси обнаружен возбудитель ботулизма. Им заболели уже, по меньшей мере, 15 детей в различных штатах страны.



Данные наверняка являются неполными: далеко не всегда врачи сумели связать заболевание с употреблением опасной смеси. По счастью, смертельные случаи не зафиксированы, хотя проблема далеко не решена: первые случаи ботулизма наблюдались еще в августе, но регистрироваться продолжают и теперь. Производитель обещает возместить врачебные расходы: стоимость курса лечения от ботулизма в американских больницах составляет 70 тыс. долларов.