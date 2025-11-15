В Соединенном Королевстве началась пятидневная забастовка врачей. Она стала уже 13-й за последние два года. Врачи жалуются на резкое снижение уровня жизни: проблема, в основном, в инфляции, но также и в искусственном сокращении врачебной нагрузки.



Из медицины началось повальное бегство квалифицированного персонала: причем, бегут уже не только из профессии, но также и из страны - например, в государства Евросоюза. По самым осторожным подсчетам, нынешняя забастовка обойдется Великобритании в 240 млн фунтов, а также заставит отменить тысячи врачебных приемов и перенести сотни операций.