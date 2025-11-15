3.68 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
В Беларуси могут начать выращивать цветы в теплицах по китайской технологии
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Александр Яковчиц рассказал в "Актуальном интервью" о совместных белорусско-китайских проектах.
Конечно, один из ярких примеров белорусско-китайского сотрудничества - это ЗАО "БНБК", какие еще есть инициативы, ожидается ли продвижение и динамика, замминистра сельского хозяйства ответил, что пока один находится в активной стадии подготовки. "Это совместный проект, который будет реализован в Витебской области. Будет производство овощей и цветов в тепличных комплексах с использованием китайских технологий", - сообщил он.
По словам Александра Яковчица, сейчас этот проект обсуждается с коллегами из Китая, проводятся необходимые расчеты. К слову, на площади 25 га планируется выращивать овощи, а не менее чем на 10 га в тепличном комплексе - цветы.
Фото: freepik.com