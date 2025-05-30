"Белагро-2025" пройдет на новой площадке выставочного центра

Выставка "Белагро-2025" пройдет в этом году на новой площадке Минского международного выставочного центра. Стартует масштабный форум на следующей неделе, 3 июня.

Это одна из самых больших выставок достижений в агропромышленной сфере. Здесь демонстрируют современные технологии в сельскохозяйственном производстве, новую сельхозтехнику, разработки в перерабатывающей и пищевой промышленности. Тематика разделов охватывает почти все направления аграрной отрасли.

Владимир Гракун, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В ходе десятков тематических конференций и семинаров будут обсуждаться широкий круг вопросов по обеспечению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, развитию племенного животноводства, сельскохозяйственного машиностроения, перспективы сотрудничества Беларуси со странами ближнего и дальнего зарубежья, в сфере производства национальных технологий, области сельского хозяйства, а также другие актуальные вопросы.