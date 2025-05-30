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"Белагро-2025" пройдет на новой площадке выставочного центра
Выставка "Белагро-2025" пройдет в этом году на новой площадке Минского международного выставочного центра. Стартует масштабный форум на следующей неделе, 3 июня.
Это одна из самых больших выставок достижений в агропромышленной сфере. Здесь демонстрируют современные технологии в сельскохозяйственном производстве, новую сельхозтехнику, разработки в перерабатывающей и пищевой промышленности. Тематика разделов охватывает почти все направления аграрной отрасли.
Владимир Гракун, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В ходе десятков тематических конференций и семинаров будут обсуждаться широкий круг вопросов по обеспечению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, развитию племенного животноводства, сельскохозяйственного машиностроения, перспективы сотрудничества Беларуси со странами ближнего и дальнего зарубежья, в сфере производства национальных технологий, области сельского хозяйства, а также другие актуальные вопросы.
В этом году участие в выставке примет 21 страна. Среди них 16 регионов России и 8 государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Программа "Белагро-2025" традиционно будет наполнена презентациями, мастер-классами и конкурсами. Уникальные экспозиции для посетителей всех возрастов готовят более 500 компаний.