Быть аграрием модно - новый взгляд молодых кадров на сельское хозяйство

16 ноября свой профессиональный праздник отмечают работники АПК - труженики села и переработчики. Будем с хлебом - эту фразу повторяем часто. Благодаря их труду, мы и с молоком, и с маслом, и еще с сотней видов продукции. Производим гораздо больше, чем потребляем сами. На остальном хорошо зарабатываем.

Планка с каждым годом растет. Еще недавно экспорт продовольствия в 8 млрд долларов казался чем-то фантастическим, а сегодня это уже пройденный этап. На 2026 год и уж тем более на предстоящую пятилетку ставим цели куда амбициознее. Но всем придется хорошо поработать.

В стране активно строятся новые современные молочно-товарные комплексы. В производство внедряются цифровые технологии, а наши заводы постоянно удивляют новинками. И все это общее аграрное дело.

Беларусь - страна величественных лесов, бескрайних полей, кристально чистых озер и молочных рек. В какой еще стране вы встретите такую концентрацию современных МТК на один квадратный километр? Поэтому и нам, журналистам, порой сложно во всем этом многообразии выбрать ту самую идеально подходящую локацию для съемок? Как это и принято в IT-стране, приходится полагаться на Тик-Ток.

Вот сейчас в трендах видеоролики от хозяйства "Нача" Ляховичского района. Хозяйство сейчас перезагружает свою работу благодаря молодому руководителю. Это касается всего: и строительства новых объектов, и цифровизации, и кадровой политики. Кстати, ее важная часть - именно онлайн-коммуникация.

Директор ОАО "Нача" Сергей Шушпанников считает, что им ТикТок-канал поможет приглашать сотрудников. "Есть отклики, людям нравится. Часто очень в комментариях вижу предложения, интерес людей, есть ли у нас вакансии на производстве в нашем хозяйстве. Тоже приятно, что людям интересно", - отметил он.

Поначалу сотрудникам было непонятно, зачем их работу снимают для ТикТок, по его словам, но сейчас очень даже рады, когда их снимают в каких-то роликах. "И каждому нравится, когда с хорошей стороны преподносят их работу", - уверен директор.

Кстати, съемка видеороликов не останавливалась и во время нашего пребывания в хозяйстве. Да, и в ТикТок мы тоже попали!

корова на ферме news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34f20778-4003-4a6d-98f1-226c8fa8825e/conversions/74eb1ced-408d-49b7-acf7-9514196913c9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34f20778-4003-4a6d-98f1-226c8fa8825e/conversions/74eb1ced-408d-49b7-acf7-9514196913c9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34f20778-4003-4a6d-98f1-226c8fa8825e/conversions/74eb1ced-408d-49b7-acf7-9514196913c9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34f20778-4003-4a6d-98f1-226c8fa8825e/conversions/74eb1ced-408d-49b7-acf7-9514196913c9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ну а мы тем временем шли знакомиться с опытными сотрудниками, которые и становятся настоящими звездами в социальных сетях. Но, конечно, работают не ради славы. Сельское хозяйство - их дело жизни. Тот случай, когда плотный график расписан по минутам.

Наталья Дараневич, оператор машинного доения:

"В 5:00 приходим, в 12:00 мы идем домой. Дома у каждого семья, дети, хозяйство. Справляемся. Вечером в 17:00 мы уже на дойке, до 22:00".

По ее словам, такой ритм, конечно, не для каждого, только для целеустремленных, тех, кто хочет заработать, тот и привыкает ко всему. И тот, кто любит сельское хозяйство.

Любовь к своему делу плюс соблюдение технологии - на выходе все молоко класса экстра. Ехать до пункта назначения ему совсем недолго - буквально с десяток километров. Центр переработки расположен прямо в райцентре - Ляховичский молочный завод.

Анна Романович, начальник группы заготовки сырья Ляховичского молочного завода:

"С сырьем на заводе проблем нет. Для производства продукции "Ляховичок" мы используем только исключительно молоко из хозяйств Ляховичского района. На данный момент поставляют около 200 т в сутки. Но хоть наш завод и маленький, но мы можем перерабатывать в два раза больше".

И при этом в выигрыше будут все. Аграрии работают в тесной связке с переработчиками, слышат друг друга и вместе вкладываются в качественный продукт. Результат видим на полках магазинов.

Наталья Бондарь, инженер по стандартизации и сертификации Ляховичского молочного завода:

"Наша продукция очень пользуется спросом в торговых сетях нашей страны. Даже когда мы привозим свою продукцию, определенный покупатель ее уже ждет. И за пределами страны мы тоже реализовываем нашу продукцию, которая пользуется огромным спросом".

К слову, масло из Ляховичей летает даже в Африку, а еще летает постоянно на рейсах крупнейшей российской авиакомпании - в специальных упаковках для бортового питания. Это настоящий феномен системы АПК: когда благодаря усилиям людей даже в небольшом районе можно производить продукцию, которую знают и покупают далеко за пределами страны.

Таких примеров должно быть больше - на это ориентирует Президент. Продовольствие в современном мире - настоящее золото, и Беларусь должна пользоваться шансом. Как бы ни пытались вставлять палки в колеса извне. Наш ответ - работать еще усерднее.

"Нам придется напрягаться, селекционировать новые породы и культуры, развивать технологии, искать возможности и рынки. Ну, что их искать? Мир цивилизован. Мы все знаем, где, что и как. Поэтому надо активнее работать на рынках", - сказал Александр Лукашенко.

Развитие нашего АПК - всегда на особом контроле Президента. Вот и недавно глава государства еще раз акцентировал: стране нужны современные молочно-товарные комплексы.

Большая стройка сейчас во всех регионах. Вот, например, работа кипит около города Свислочь Гродненской области.

Компетенций у наших строителей хватает, так что за фасад можно не волноваться.

А вот начинку выбирать уже аграриям. Можно поставить роботизированный комплекс, как это сделали в ОАО "Гастелловское"под Минском.

Владимир Касницкий, главный зоотехник ОАО "Гастелловское":

Или массово внедрять цифру, как это делают в ОАО "Бегомльское" Докшинского района. Где в специальной программе отслеживают полностью все показатели животных, начиная с их даты рождения и последующие действия в их жизни: от отела до осеменения. Также в эту программу вносят данные ветврачей и могут вносить также осеменаторы, рассказала зоотехник-селекционер ОАО "Бегомльское" Павла Михневич.

"Лучше показатели, роботы лучше раздаивают животное. То есть полностью исключается человеческий фактор. Например, если на доильном зале нужно обработать каждое животное. Человек может не сделать это, если не контролировать. А здесь уже робот это все сделает. Около 38 литров на животное мы доим здесь с помощью роботов. Это достаточно высокий показатель".

иноформация о корове news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52cd291f-a905-40ad-a1dd-5e087447bb1c/conversions/10f2cf12-892c-4640-a1a4-8c89cf290632-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52cd291f-a905-40ad-a1dd-5e087447bb1c/conversions/10f2cf12-892c-4640-a1a4-8c89cf290632-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52cd291f-a905-40ad-a1dd-5e087447bb1c/conversions/10f2cf12-892c-4640-a1a4-8c89cf290632-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52cd291f-a905-40ad-a1dd-5e087447bb1c/conversions/10f2cf12-892c-4640-a1a4-8c89cf290632-xl-___webp_1920.webp 1920w

В общем, у каждой буренки как будто профиль в социальных сетях, а специалисты отслеживают текущий статус. Конечно, такую работу доверяют молодым специалистам. Тут они "на ты" не только с компьютером, но и с трактором.

Александра Маскалейчик, тракторист-машинист ОАО "Бегомльское" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26978937-6bc8-4e33-b26c-4e01158ddd14/conversions/4017d834-66fe-4ca9-8733-8d3281cfad66-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26978937-6bc8-4e33-b26c-4e01158ddd14/conversions/4017d834-66fe-4ca9-8733-8d3281cfad66-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26978937-6bc8-4e33-b26c-4e01158ddd14/conversions/4017d834-66fe-4ca9-8733-8d3281cfad66-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26978937-6bc8-4e33-b26c-4e01158ddd14/conversions/4017d834-66fe-4ca9-8733-8d3281cfad66-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александра Маскалейчик, тракторист-машинист ОАО "Бегомльское":

"Это отношение к сельскому хозяйству закладывается с детства. Из-за того, что дома держали животных, даже и сейчас держим. Вот из-за этого, по большей части, выбрала работать в сельском хозяйстве".

Но не чужды Александре и типичные развлечения современной молодежи. Поэтому свои аграрные будни часто транслирует в социальные сети.