Беларусь рассчитывает получить 9,2 млрд долларов от экспорта продовольствия - Шулейко

По итогам года мы рассчитываем получить не менее 9 млрд долларов от экспорта продовольствия. И это рекордные цифры. География поставок - весь Евразийский союз, Азия и Африка. В копилке нашего экспорта 113 стран мира, причем многие предприятия, открыв Африку 5 лет назад, почти в три с половиной раза увеличили поставки своих товаров на этот рынок. А в Китае уже аккредитовано 200 наших предприятий.

О каравае 2025 года, а также о своих овощах, строительстве теплиц наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у вице-премьера Юрия Шулейко.

"Год видел не только жаркое лето, но и дождливое, весенние заморозки - и ранние, и поздние, - напомнил заместитель премьер-министра Беларуси. - От этого, конечно, и складывался наш сезон всех сельскохозяйственных культур, которые мы выращиваем в стране. Год богатый. Хочу сказать, что будет более 11 млн тонн зерна (10 млн тонн зерна и 1 млн тонн семян рапса). Большой наш каравай".

Вице-премьер отметил, что уже фактически два года в Беларуси профицит зерна. Юрий Шулейко напомнил, что раньше приходилось обращаться к Российской Федерации за закупкой фуража. "Сегодня объективно многие хозяйства нашей республики предлагают свои услуги по продаже. Но мы сдерживаем, нам необходим баланс. Зерно хранится хорошо, мы производим обмен по нашим государственным программам непосредственно стабилизационных фондов зерна, госзаказа и так далее", - сказал он.

Говоря о спросе на внешних рынках, заместитель премьер-министра Беларуси рассказал, что в прошлом году получили почти 8,5 млрд долларов, в 2025-м задача - получить 106 %. "Объективно считая уже, мы будем иметь порядка 9,2 млрд долларов, то есть задание главы государства мы выполним", - подчеркнул Юрий Шулейко.

Вице-премьер затронул тему овощей, так называемый борщевого набора. По его словам, много было эмоций в прошлом году из-за того, что чего-то кому-то не хватало и не нравились цены в магазинах. "Мы выводы сделали очень быстро: увеличили посадку овощей, картофеля. Результат сегодня налицо. Картофеля предостаточно в стране, овощей накопано на 85 тысяч тонн больше", - проинформировал он.

Принято четкое решение. Нас поддержал глава государства. Стабилизационные фонды мы перевели в госзаказ, тем самым обозначили обязанность всех сторон: кто хранит, кто производит, кто выкладывает на полку и какие цены будут в дальнейшем в межсезонный период на продукцию. Юрий Шулейко