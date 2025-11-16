Шулейко рассказал о падеже скота, балансировке рациона животных и ветеринарной службе

Президент ставил задачу - навести порядок на животноводческих комплексах. Причем речь идет не просто о покраске стен, благоустройстве, хотя это тоже важно, но и о кормлении, рационе кормления, ветеринарии. Какая ситуация на сегодняшний день, поинтересовались у заместителя премьер-министра Беларуси Юрия Шулейко.

"Ситуация в животноводстве в целом неплохая, но ряд регионов требует уже других подходов, потому что упала технологическая дисциплина, - отметил он. - В целом мы работаем в этом направлении, уже уменьшили падеж на 12 %. Но это не за один день, потому что состояние скота, заготовка кормов, вся система ветеринарной службы требуют других подходов".

По его словам сегодня усиливаются районные ветеринарные станции, которым дополнительно нужно привлечь необходимое количество ветеринарных врачей, доукомплектовать штат. Финансово их простимулировали.

Юрий Шулейко:

"Сегодня в стране достаточно зерна и можно балансировать рационы животных для того, чтобы получать соответствующие привесы, необходимое количество молока и сохранность животных. Надо еще построить порядка 350 молочно-товарных комплексов. К примеру, в этом году мы уже введем 80, не менее ввели в прошлом году".