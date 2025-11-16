Белорусская сторона обеспечивает безопасность большегрузов, в ожидании взвешенного решения Литвы

На белорусско-польской границе пункты пропуска "Кузница Белостоцкая" и "Бобровники" откроются завтра в 2 часа ночи. Об этом 15 ноября официально уведомили белорусскую сторону. Соответствующее постановление подписал министр внутренних дел и администрации Польши.

В ГТК отметили, что наши таможенные органы полностью готовы к возобновлению движения в сопредельных белорусских пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица". Смены укомплектованы, инфраструктура усовершенствована. Конечно, это улучшит ситуацию в приграничье. Абсолютно противоположные действия мы видим на примере Литвы.

Всю неделю Президенту докладывали, что происходит на границе. Действия официального Вильнюса, которого месяц шатало из стороны в сторону, привели к тому, что они даже перестали пускать своих граждан. Километровые очереди на границе, в которых приходилось стоять сутками, а то и неделями - люди там уже начали обустраивать быт. Некоторые этого напряжения не выдерживали и уезжали. Пустые машины стояли вдоль обочины и мешали проезду.

Президентом было принято решение - навести порядок - фуры поставить на охраняемые стоянки. Большая часть водителей, если на тот момент они находились на территории нашей страны, уже уехали домой - (их никто не удерживал). А для тех, кто остался, Александр Лукашенко поручил создать максимально комфортные условия. Ведь водители ни в чем не виноваты.

Репортаж не будет про очередной день на границе. Хотя слово "очередной" подходит как никогда. Про людей, которых кинули так громко, что они запомнят это надолго.

Официально граница с Литвой закрыта. Вильнюс за последний месяц вообще не мог определиться, то открывая, то закрывая, то ограничивая передвижения, и почему-то решая за Минск, кто может и не может ездить по сопредельным территориям. Когда стало понятно, что Литва даже своих не пускает - эти грузы не было смысла держать вдоль дороги. Да и поступали жалобы от людей. Цивилизованно - мы освободили проезд - фуры разместили на, прошу заметить, охраняемых спецплощадках.

На одной из зон таможенного контроля между Беларусью и Литвой - в ПП "Каменный Лог" находится более 100 машин. Стоимость стоянки за сутки составляет 120 евро - и учитывая это, время ожидания, не говоря о том, что внутри находится товар, и что важно - сам водитель, если он здесь остался - тоже должен чем-то питаться. В сумме это далеко немаленькие деньги. Только на этом, не говоря уже про репутационные проблемы, литовский бизнес может потерять до 10 млн евро.

"Как представитель литовской компании понимаешь, убытки дикие. Когда закрывали границу поляки, польские перевозчики 30 евро сутки платили за стоянку. Здесь это 120. Будет тяжело. Я даже не знаю. Если больше месяца будет стоять, я так думаю, что мы даже не будем их забирать", - сказал предприниматель.

Многие уже вернулись к себе домой, некоторые в ожидании, что скажут их перевозчики. Да и мы здесь никого не держим. Это стоянка зоны ожидания пункта пропуска "Берестовица".

"Ждем открытия. Каждый день ждем понедельника, что что-то поменяется. Нехорошо. Страдают люди. Условия хорошие здесь. Все есть для быта. Но машины стоят. Заработка нет. Клиенты груза ждут. Груженый прицеп не может выехать", - рассуждает водитель.

"Говорят, ждите. Такие правила. Ждем. Здесь чисто все. Душ есть, стиралка есть. Магазинов тоже достаточно. Есть поликлиника даже, в которую, нам сказали, можно обращаться без проблем", - говорит другой водитель.

Обеспечить водителям на площадках все условия - поручение белорусского Президента. Официальный Вильнюс даже о финансовых потерях не думает, не говоря уже о людях, которые у них работают. Для путешественников и для граждан ЕС и самого бизнеса - ситуация, конечно, сложная.

"Хочу заявить, мы готовы к открытию границы давно. Мы ее не закрывали. В течение нескольких часов она с нашей стороны может возобновить свою работу. Пограничники в целом к этому готовы", - сказал Александр Лукашенко.

В какой-то момент закрывать границу с Беларусью стало трендом, на который подписались, например, не граничащая никоим образом с Беларусью Эстония.

Эрика Швенченене, активист, лидер Международного форума добрососедства (Литва):

"Понимаю, к чему ведут эти все шаги литовского правительства. Подталкивают, конечно, Евросоюз англичане и Соединенные Штаты Америки, которые ищут свою выгоду. И Литва здесь никому не нужна. Просто это такой игрок, которого потом спишут".

Литва все это время пыталась Брюсселю нравится и нападать даже на тех, на кого ну уж точно не надо. Например, Китай.

Когда Вильнюс попытался учить как работать официальный Пекин, в экспертном мире их очень конкретно сравнили со шпротами, которые учат дракона.

Китай не стал считать даже до двух. Дипломатических отношений с Литвой у них теперь нет. Более того, Китай прекратил выдачу виз даже гражданам Литвы. Официальный Вильнюс одумался и попытался все вернуть. Но не тут то было! Следующим нападением шпрот стал Минск.

"Везу медикаменты. Слежу за грузом, чтобы не нарушился температурный режим. Грузы пойдут сейчас через Польшу на Азию, с Азии. Пострадают литовцы из-за того, что закрыли границу. Но я думаю, в скором времени должны они одуматься", - считает водитель большегруза.

Все началось 29 октября. В адрес органов пограничной службы поступило уведомление о том, что правительством Литовской Республики принято постановление, суть которого - границу закрыть. Условие: "своих пускаем" - было. Но очень медленно. Чтобы реально позлить белорусскую сторону. В моменте не докажешь, кто медленно пропускал.

Другое дело, что белорусам держать на своей стороне литовские грузы, обеспечивать им безопасность, думать про водителей - выгоды не было никакой. Этот блиц мы записали в начале этой недели.

"Я встал в очередь, 660-й был. Судя, как запускают, этот день минимум на 10, а то может быть и на 15", - рассказал водитель большегруза.

"На Латвию ребята, из Латвии на Россию идут, они стоят 14-20 дней", - сказал мужчина.

Как люди реально жили на границе - мы уже вам показывали. Полевые кухни, души на заправках, выездные обеды - это кадры оттуда - справлялись кто как мог. Даже со своим колоритом, но у всего есть предел.

"Я из Казахстана, из Караганды. У нас должен быть перецеп. Я литовский прицеп отдал, груженый. Литовский зацепил. Теперь мы не можем этот прицеп оставить здесь. Водители же страдают. Сколько я могу в машине жить? Мне же тоже какие-то условия надо", - переживает водитель.

Виталий Гигевич, глава транспортно-логистической компании "Келрува" (Литва):

"Перевозчики - это старт. Дальше склады, декларанты, сервисы, продавцы покрышек, кафе, отели и так далее и тому подобное. Зацепит всех. Границы закрыты, а почувствовали другие отрасли".

Перемещение литовских машин возможно будет только после возобновления властями Литвы нормального движения через пункты пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай". А пока фуры размещены на спецплощадках в "Берестовице", "Каменном Логе", "Котловке", "Беняконях", "Сморгони" - все под наблюдением, дежурят машины МЧС, милиция вместе с таможенниками обеспечивают порядок на подъездных дорогах.

Дмитрий Парфенов, начальник таможенного поста "Бенякони" Гродненской региональной таможни:

"Все оставшиеся на обочинах возле пунктов пропуска литовские фуры размещены на специально установленных площадках. Всего на стоянках находится порядка 1300 литовских грузовиков. Осуществляется круглосуточная охрана данных площадок".

Дмитрий Резенков, начальник УВД Гродненского облисполкома:

"На дорогах скопились бесхозно брошенные прицепы и полуприцепы на литовской регистрации, без тягачей. Указанные транспортные средства располагались хаотично, создавая угрозу безопасности движения и предпосылки для совершения ДТП. В этой связи глава милицейского ведомства поручил эвакуировать их на охраняемые стоянки. В настоящее время этот процесс завершен".