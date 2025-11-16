Программа пятилетки, работа НАН, награды в АПК, атомная энергетика - в рубрике "Время Первого"

Ряд больших совещаний по ключевым для страны вопросам - такой была официальная повестка этой недели для рубрики "Время Первого". Новый статус для ученых Президент обсудил с главой Академии наук. Доработка Программы социально-экономического развития: куда страна будет идти ближайшие пять лет?

Совещание по атомной энергетике: где появится вторая белорусская АЭС, или как вообще будет развиваться этот сектор? Все это объемные темы, так что правительство на этой неделе собиралось не раз.

В понедельник во Дворце было жарко. Не в смысле градусов. Во-первых, участники совещания по Программе социально-экономического развития страны до 2030 года условно разделились на два лагеря. Под управлением главы правительства и главы Нацбанка. Цель была одна - доработать документ, но делали это реально двумя группами.

Обсуждения в правительстве есть всегда, и это нормально.

В зале журналисты отметили нетипичную рассадку. Экс-премьер напротив нынешнего. Хотя даже в новой должности глава Нацбанка Роман Головченко обычно сидит вместе с Александром Турчиным. Это детали протокола, но детали со смыслом.

"Программа пятилетки станет законом для дальнейшей работы всех органов и организаций. Подчеркиваю, станет законом. То есть то, что мы пропишем и обсудим на ВНС, должно неукоснительно исполняться", - отметил Александр Лукашенко.

По сути доработки Программы социально-экономического развития правительство предложило 5 приоритетов, рабочая группа - 8.

Разница между ними в акцентах. Нацбанк сделал акцент на инновационную экономику, сильные регионы, туризм и безопасность.

"Меньше философии - больше конкретики", - сказал председатель Национального банка Беларуси Роман Головченко.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Первое, что требует решения именно главы государства, - это определиться с приоритетностью. Почему мы выбрали пять приоритетов? Потому что были четкие ваши слова. Возвращаясь к арендному жилью, Вы говорили, арендное жилье должно стать одним из приоритетов в следующей пятилетки".

Почему у экс-премьера пунктов программы оказалось больше, чем у нынешнего, Президент объяснит очень доступно.

"Вот бы Роман Александрович, когда был премьер-министром, так бы предлагал и говорил: и повышенные обязательства надо брать, и не надо занижать и так далее. Вот, что значит правильная кадровая политика Президента. Вы, наверное, заметили", - улыбнулся Александр Лукашенко.

Говоря серьезно, программа - основной вектор, куда мы будем идти пять лет. Если развивать туризм и сельское хозяйство - простые примеры, то для них и людей, которые этим займутся, явно появятся программы поддержки. А это и кредиты, и проще, например, налогообложение, или конкретные дотации. Тем более что туризм вышел из Министерства спорта под крыло первого вице-премьера.

Плюс разработчики программы пообещали к ней "приложение". Речь о так называемой "инвестиционной карте". Чтобы люди знали, что и как будет меняться, где ждать прогресса - дороги, стройки и так далее.

Отдельное внимание уделили экспорту.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Немножко будут дошлифованы разделы, связанные с заданиями по дальней дуге и с инструментами поддержки наших предприятий, которые там будут работать. Вопрос оцифровки программы с точки зрения конкретных показателей, критериев, заданий закрыт".

И если понедельник в резиденции прошел в спорах, то вторник - начался с эстетики.

Кто бы ни хотел побывать во Дворце на экскурсии, особенно, если о нем рассказывает пресс-секретарь Президента?

Дворец Независимости

Зеленый, Каминный, Красный, Универсальный, Большой зал переговоров - во-первых, это красиво. А во-вторых - история. Сколько диалогов, решений, споров, тут поворачивались судьбы стран и, конечно, людей. Поэтому сколько ни слушаешь, каждый раз интересно.

Люди, для которых проводили эту экскурсию, финально шли в Зал госнаград.

Аграрии - это был их день. Такое подведение итогов внутри профессиональной сферы. Конечно, волнений масса, но где вы видели большие события без переживаний?

Медаль, звание, благодарность – все-таки довольно ощутимый рубеж

Если посчитать стаж всех собравшихся в зале, будет четырехзначная цифра.

Многие начинают помогать взрослым, работать с 14 лет - если это семейная профессия - в поле, на ферме, в теплицах. Ранние подъемы, поздние возвращения домой. В центре внимания - механизатор, доярка, агроном, инженер, переработчик. Это тяжелый труд, но результат он приносит только если, несмотря на свою тяжесть, нравится. Вот об этом всегда говорит глава государства

Яков Яроцкий

"То, что говорит Президент, это настолько глубоко, потому что человек прошел через это. Это для многих непонятно. Кто этим не занимался, кажется, все говорят, потому что модно. А это не модно. Это жизненная необходимость", - считает Яков Яроцкий.

Яков Яроцкий, кстати, в журналистской среде очень известный человек, который раз и навсегда однажды объяснил минскому пулу, что такое вымочки на полях. Это когда те самые по-народному лужи, которые образовываются из-за того, что почва не может ни принимать воду, ни отдавать ее, из-за систематически неглубокой вспашки плужной подошвы. И вот из таких нюансов и состоит все наше с вами сельское хозяйство.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"В качестве награжденного я здесь не был, в этом зале, но мне сегодня очень приятно присутствовать, когда награждают моих коллег. В принципе, я как аграрий тоже работал в сельском хозяйстве, на ферме. Поэтому очень близка эта работа, родная работа".

2025 год был для аграриев очень сложным по погоде. Слишком много дождей для картофеля. Весна и начало лета - весь июнь - были очень холодными. Поменялись сроки сева, сдвинулись сроки уборки. И тем не менее...

"В этом году несмотря на мою придирчивость, я заметил, что вы сработали лучше, чем в прежние годы, несмотря на то, что происходило вокруг. А происходило то, что абсолютно объективно не зависит от нас, как будто Господь нас серьезно испытывал. Мы показали прекрасные результаты. Потому что, если мы хотим, то у нас и людей хватает, и техники, и дисциплины, и порядка", - отметил глава государства.

По итогам 2025-го от экспорта продовольствия ожидают выручку больше 9 млрд долларов. Когда-то уровень в 7,5 воспринимался как "потолок".

Все благодаря, в том числе, аграриям. Их видят, их ценят, их принимают на уровне, который определяет ценности для страны в целом.

"На селе все играют (то есть работают) на одном поле, и хорошего производителя надо поддерживать, независимо от того, фермер он или работающий механизатором, или дояркой на государственном предприятии", - сказал Александр Лукашенко.

Ориентир - "на результат". Об этом Президент говорил и главе Академии наук, когда речь зашла о повышении статуса ученых. Владимира Караника спросили, чаще ли он стал бывать в кабинете у Президента в связи с новой должностью?

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"И в предыдущих должностях, если вопросы требовали решения на уровне главы государства, никогда не было проблем узнать мнение главы государства, получить одобрение, либо прийти на личный доклад и обсудить те вопросы, которые требуют решения на уровне главы государства. Естественно, старался этим не злоупотреблять и не перекладывать на плечи Президента те вопросы, которые должен по функционалу решать сам".

Новый глава Национальной академии наук в должности полгода. В связи с этим Президент задал ряд вопросов: "Что сделано, чтобы стало лучше?" Подтекст здесь про реальность разработок. Проверки НАН еще до смены руководства не раз показывали, что исследования ради исследований там, увы, не что-то исключительное.

"Раньше эта тема звучала так: "Мы изобрели, а промышленность или сельское хозяйство, или транспорт, или еще там кто-то брать не хотят. Посмотрите, великое чудо изобрели - брать не хотят". Последнее слово за руководителем Академии наук. Он должен изучить, что там институт предлагает конкретному предприятию, и принять решение. Но и ответственность за ним. Если вы навяжете решение, которое нежизнеспособно, мы же сразу увидим это. Увидим в деле. Вы понесете за это ответственность. Если действительно принятое вами решение пользу принесет, тогда - от государственных наград до финансовых поощрений", - пообещал Президент.

От реальности разработок будет зависеть и статус и зарплаты ученых. От теоретической части в науке никто не отказывается. Но все равно - это фундамент для прикладных сфер.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"Мы должны четко понимать, какие проблемы волнуют нашу промышленность, наших переработчиков, наших работников АПК. И быть готовым обеспечить научно-методическое сопровождение решения этих проблем".

По его словам, не должно быть так, что подготовка научно-исследовательской работы, оформление документов, экспертизы занимали слишком много времени. "В результате от момента, когда идея возникла, до момента, когда началось финансирование, проходит от года до трех лет. И реальный сектор экономики говорит, что через три года нам это уже не надо", - сказал председатель Президиума НАН Беларуси.

Если говорить о наукоемких отраслях в Беларуси, то атомная энергетика, пожалуй, одна из самых мощных. Станцию запустили в Островце в 2020-м, до этого пройдя сложный путь и внутренней критики, и давления со стороны европейских стран, и "ужастиков", которые рассказывали белорусам про то, что мир стремится к "зеленой энергии", а мы выбираем атом. Прошло пять лет, и в мире продолжают строить станции. Даже те, кто временно от этой идеи отказывался.

"За все время работы станция выработала более 53 млрд киловатт-часов электроэнергии, что позволило нам полностью отказаться от ее импорта, - сказал Александр Лукашенко. - Также удалось снизить зависимость от природного газа (на 14,5 млрд. куб. м), доля которого в генерации энергии доходила до 95 % (сейчас порядка 65 %), и сэкономить бюджетные средства (более 1,5 млрд. долларов). Все строят. Даже термин появился - "ренессанс атомной энергетики".

Как это отражается на нашем быту? Полный переход на электроподогрев. Домов, воды, готовим на электроплитах и, конечно, бум электрокаров. Сложно не заметить, насколько больше таких машин за последние пару лет стало на белорусских дорогах. Сейчас заправки ставят даже во дворах. А 4 дня назад в Беларуси официально продлили льготу по транспортному налогу на "электрички" минимум на год.

Ряд больших совещаний по ключевым для страны вопросам - такой была официальная повестка этой недели

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

"На настоящий момент по дорогам нашей страны ездят больше 44 тыс. автомобилей с электроприводом. Это большая цифра. И самое главное, что эта цифра ежемесячно изменяется. За последний месяц она изменилась практически на 3 тыс. автомобилей. Это сопровождается увеличением потребления электрической энергии. И в этом году объем потребленной электрической энергии автомобилями с электроприводом выше, чем в прошлом году, больше, чем в 2,2 раза".

Поэтому вопрос о том, нужно ли развивать атомные мощности или нет, в Беларуси не стоит. Точно от такого вида энергии отказываться никто не будет. Тем более что пример Островца показал, какой импульс станция дает и региону.

"На станции работает около 3 тыс. человек, 30 % из них - молодежь в возрасте до 32 лет, а средний возраст коллектива - 38 лет. Выпускники энергетических факультетов мечтают попасть туда на работу. По благоустройству, инженерной инфраструктуре, уровню доходов (в тройке лидеров по всем регионам) мы считаем Островец золотым стандартом для развития районных центров. Образец, надо брать за пример", - подчеркнул Президент.

Развивать эту площадку или строить еще одну атомную станцию в стране - этот вопрос Президент уже поручал проработать правительству. Заместитель премьера - Виктор Каранкевич - он же основной докладчик совещания - в теме глубоко. Все-таки министр энергетики в прошлом. Из деталей, даже на портфеле - формула распада урана.

формула распада урана

"На Белорусской атомной электростанции и в Министерстве энергетики есть уже специалисты. Академия наук тоже активно занимается и участвует уже не только в строительстве, а в эксплуатации Белорусской атомной электростанции. Поэтому, конечно, это уже будет проще, потому что есть те специалисты, есть наработки с учетом работы Белорусской атомной электростанции, есть люди, которые могут оперативно и с соответствующими знаниями организовать работу по реализации задачи по сооружению второй очереди Белорусской АЭС", сказал заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич.