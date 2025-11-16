3.68 BYN
Бонжур, Беларусь: какова жизнь в белорусской деревне с французским акцентом
Более 10 лет назад уроженец Франции Борис Буаняр оставил карьеру, благоустроенный быт и переехал в белорусскую глубинку. Его историю знают многие жители Чашникского района - это север страны, где он живет с супругой-белорусской.
Европейцу нравится белорусская культура, открытость людей, природа, благоустроенные города и живописные деревни.
Под винтажную виниловую пластинку Сержа Реджиани в белорусской деревне Борис Буаняр готовит камамбер, улиток и лимонный пирог с меренгой. Картина колоритная. Но ничего удивительного, скажут местные жители, это их сосед-француз. Он является профессиональным поваром. Вместо города в 140 км от Парижа он выбрал север Беларуси.
Впервые "Бонжур, Беларусь" Борис произнес в 2013 году. Он влюбился в белоруску из Витебска Оксану, а потом и в саму Беларусь. Местом для жизни семья выбрала небольшую деревню Чашникского района.
Рядом с деревней Стражевичи находятся лес и несколько озер. Живописные пейзажи не оставляют равнодушными, причем, не только белорусов. Порядок и ухоженность - это, то, чем нужно гордиться самим белорусам, рассуждает Борис. Белорусская деревня особенная, с душой. Вспоминает он и свое первое путешествие в Минск. Тогда француз удивился, насколько чистым и безопасным может быть такой густонаселенный город.
Борис Буаняр, уроженец Франции, житель д. Стражевичи Чашникского района:
"Первый раз, когда я приехал в Минск, я попал в метро. Метро как банк - ни бутылки. Во Франции с этим иначе".
Борис умеет работать с деревом. Антуражные светильники, скамейки, статуэтки - все это сделал своими руками.
"Сделал тарелку для улиток из дерева на восемь человек. Во Франции они из керамики, такой там нет", - поделился Борис Буаняр.
Семья держит большое хозяйство: гуси, утки, овцы. Есть огород. Урожай порадовал и в 2025 году. Возможность выращивать экологически чистую продукцию, к которой привыкли белорусы, Борис называет очень важным преимуществом. Блюда французской кухни он готовит для близких.
"В Беларуси много лесов, озер. Я очень люблю такое", - рассказал француз.
Оксана Буаняр, жена Бориса Буаняра:
"Ему понравилось, что все чисто и аккуратно у нас. Люди здесь более контактные, можно даже в гости к соседям сходить, и все рады тебе. Там совсем другая культура. Ему нравится общение с белорусскими людьми".
В планах - благоустроить участок, чтобы было комфортно устраивать вечера французской кухни в белорусской глубинке. Недавно Борис отметил юбилей. Гостей было 40 человек. Это ли не подтверждение, что здесь он уже стал своим.