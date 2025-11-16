"Увага! Гаворыць Мінск!" Именно с этих слов началась история белорусского радиовещания

В 20-х годах радио стало не только центром притяжения, но и душой общественной жизни, как сказали бы сейчас, самым влиятельным медиа. Белорусское радио всегда шло в ногу со временем. Менялись формы, подача, но именно на доверии десятилетиями выстраивались отношения между радио и слушателем.

Сегодня в белорусском радиоэфире высокая конкуренция. Радиоканалы предлагают контент на любой вкус. Только у Белтелерадиокомпании 12 радиостанций, включая регионы, которые закрывают потребности аудитории в возрасте от 0 до 100. Белорусское радио было, есть и остается брендом отечественной медиасферы. И сегодня не подводит итоги, а начинает новую страницу вещания.

люди слушают радио news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fe0d753-85b6-4017-b041-a687c80b62c7/conversions/cbc40959-287f-4678-9d73-a669294cd1c7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fe0d753-85b6-4017-b041-a687c80b62c7/conversions/cbc40959-287f-4678-9d73-a669294cd1c7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fe0d753-85b6-4017-b041-a687c80b62c7/conversions/cbc40959-287f-4678-9d73-a669294cd1c7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fe0d753-85b6-4017-b041-a687c80b62c7/conversions/cbc40959-287f-4678-9d73-a669294cd1c7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Настоящий фурор! Об этом писали в газетах. Хотя газеты в 20-х годах были далеко не для массовой аудитории. Да и грамотных людей было хорошо, если треть населения. А тут такой способ ускорить белоруссизацию и "зайти в каждый дом".

Репродуктор тех времен теперь экспонат. К 100-летию в Национальном историческом музее открыли выставку-биографию Белорусского радио. Кинофотофоноартефакты. Здесь можно потрогать историю и послушать.

Антон Васюкевич, генеральный продюсер генерального продюсерского центра Белорусского радио:

"Для нашей семьи, для нашего района, для всей нашей улицы это было событие. Мне до сих пор вспоминается, как люди выходили на улицу и обсуждали то, что передавали по радио. И когда шли выпуски "Последних известий", обязательно нужно было сделать звук погромче. Оно открывало и открывает сейчас для людей дверь в самый необъятный мир, потому что здесь есть все".

Радио сформировало интеллектуальный потенциал нескольких поколений. Курган, Сидельникова, Ботвинник, Володин - их голоса сегодня в золотом фонде Белорусского радио. Выставка - совместный проект музея, архива и радио.

Александр Храмой, директор Национального исторического музея Беларуси:

"Мы это все хотели сделать для того, чтобы это было видно, для того, чтобы был понятен голос радио разных эпох, для того, чтобы было понятно, что интересовало людей. В этом формате выставочный проект будет работать по 31 марта. Но дальше мы подумаем, как сделать так, чтобы проект жил вечно".

Не ест, не пьет, говорит и поет! Значение приемника сложно переоценить - полноценный член советской семьи. Радиола "Минск Р-7" - одна из самых популярных моделей в послевоенное время. Здесь и волны можно половить, и пластинку послушать. Выпускал Минский радиозавод.

Первые радиоприемники белорусского производства стали выпускать в 40-х на базе бывшего завода "Деревообделочник". Профильное предприятие стало базой для сборки приемников именно из-за опыта изготовления мебели. Первые радиолы делали в дорогих деревянных футлярах как украшение интерьера. Радио не молчало ни в одной советской семье.

гашение марки news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1276092-3363-4f26-8023-b7061fcbd210/conversions/61a1c023-0a3b-4307-9ddc-0747ca7e49a0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1276092-3363-4f26-8023-b7061fcbd210/conversions/61a1c023-0a3b-4307-9ddc-0747ca7e49a0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1276092-3363-4f26-8023-b7061fcbd210/conversions/61a1c023-0a3b-4307-9ddc-0747ca7e49a0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1276092-3363-4f26-8023-b7061fcbd210/conversions/61a1c023-0a3b-4307-9ddc-0747ca7e49a0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Один из таких "собеседников" изображен на марке, которую выпустили к 100-летию отечественного радиоэфира. Тираж - 18000 экземпляров. В закрома коллекционеров уйдет и конверт первого дня.

Когда-то именно почтовые конторы были в ответе за установку радио в каждый дом. А сегодня радио способно вещать без проводов. В Беларуси зарегистрировано 50 радиостанций, 37 из них - государственные и со своим выходом в интернет.

Но по-настоящему доступным радио делают люди. Их наградили в историческом здании Белгоспочты.

Марат Марков, министр информации Беларуси:

"Создан национальный радиоплеер, создан измеритель, который дает четкие данные по востребованности той или иной радиостанции. Более того, создана система мониторинга радиовещания, благодаря которой мы в автоматическом режиме можем посмотреть, как та или иная радиостанция выполняет законодательство, и как она работает в случае необходимости".

Так же, как и 100 лет назад, голос диктора ворвался в радиоэфир. прямо у входа в Дом радио сегодня припарковалась "Рогнеда". Не волнуйтесь, речь идет о передвижной телевизионной станции. Ведь радио сегодня не только слушают, но и смотрят.

Максим Угляница, главный директор Первого национального канала Белорусского радио:

"В принципе, у нас не первый опыт совместных телевизионных трансляций из Дома радио. Но именно в этой нашей студии она буквально пару месяцев как введена в строй. Вот это первый такой опыт, поэтому очень интересно для моих коллег-ведущих, я уверен, для наших технических работников, для телевизионных коллег, а самое главное, для слушателей и зрителей. Если все получится, это оценят наши слушатели и зрители, то, может быть, продолжим".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1ada52c-843c-4199-bd15-2c929f9ce089/conversions/23bb0248-65f1-4adb-a5f8-2439ec07f28a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1ada52c-843c-4199-bd15-2c929f9ce089/conversions/23bb0248-65f1-4adb-a5f8-2439ec07f28a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1ada52c-843c-4199-bd15-2c929f9ce089/conversions/23bb0248-65f1-4adb-a5f8-2439ec07f28a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1ada52c-843c-4199-bd15-2c929f9ce089/conversions/23bb0248-65f1-4adb-a5f8-2439ec07f28a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Как водится у всех сотрудников медиа, праздник - повод поработать. Поэтому юбилей отметили ударно 12 часов эфирного вещания. В свете софитов наконец-то голоса эпохи и, разумеется, звездные гости, чья популярность закрепилась благодаря радио.

Никита Белько, суперфиналист шоу "X-Factor. Беларусь":

"Шикарный праздник, 100 лет, целый век Белорусскому радио. Тоже очень приятно, что пригласили именно в этот день быть сегодня в эфире и на радио, и на телевидении. Пообщались, обсудили, в чем суть радио, почему это полезно для молодых музыкантов, почему это помогает тоже продвигать музыку на новой аудитории своих слушателей. Да и просто приятно пообщались на разные темы".

Целый век вещания - еще и особенный повод радийщикам погреться в лучах славы. Для работников этой сферы дело непривычное. Дебют запланировали на 19 ноября во Дворце Республики. Впервые за 100 лет существования радио в Беларуси Министерство информации совместно с Белтелерадиокомпанией организует "Первый национальный" конкурс "Радио Триумф".

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Несправедливость устранили. Почему у телевизионщиков есть телевершина, которую в торжественной обстановке журналисты получают, а у радийщиков нет. Они занимаются точно таким же делом, очень важным делом, причем участвуют, еще раз хочу повториться, в телевизионных проектах. Поэтому еще одна новая белорусская традиция родилась. Я надеюсь, что она на самом деле станет традицией. Я так подозреваю, что это будет раз в два года поочередно с Телевершиной".

Сегодня в эфире здоровая радиоконкуренция. Слушатель может выбрать любой контент и жанр: от информации до развлечений. По-прежнему в категории тяжеловесов эфира утренние и вечерние шоу. Сегодня в "Радиусе" аудитория от 0 до 100. Ведь что такое 100 лет. Новая модная страница в истории.