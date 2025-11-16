Коллапс с маршрутками: какое решение приняли для разгрузки транспортного трафика

Добраться из Минска в Борисов или Дзержинск в часы пик на маршрутке - невыполнимая миссия. Очереди из желающих вернуться домой в город-спутник из столицы на выездах Минска порой растягиваются больше чем на 100 м, а время ожидания транспорта доходит до 40 минут. Так работать трафик формата "межгород" не должен.

На это обратил внимание глава белорусского государства Александр Лукашенко. Проблема острая, однако варианты решения есть. Например, можно заменить маршрутки более вместительным, безопасным и экологичным транспортом. К тому же успешные проекты в этой сфере уже есть, их необходимо масштабировать.

Стометровка за 40 минут, а иногда и за час - такую неспортивную дистанцию приходится преодолевать пассажирам маршрутки Минск - Смолевичи - Жодино - Борисов на остановке станции метро "Восток". В социальных сетях гуляют подтверждающие видео. Трудно представить, каково этим людям ожидать своей очереди, особенно учитывая погоду, ведь зима близко.

Остановочный пункт "Станция метро "Восток" в вечерние часы оживлен. Интервалы в движении микроавтобусов не радуют пассажиров.

Один рейс не может вместить и половины желающих уехать. Многие приобретают билеты у водителя, что еще больше растягивает процесс. При этом стоимость услуги перевозки от частников, по мнению пассажиров, тоже стоит немало.

"По пятницам собирается очередь чуть ли не до самого ТЦ "Dana Mall". Очень долго приходится ждать. Прождать можно час максимум, больше я не могу, потому что холодно на улице", - рассказала одна из пассажирок.

Предложение явно не удовлетворяет спрос на пассажирские перевозки особенно в часы пик по двум главным направлениям выезда из Минска - в Борисов и Дзержинск. Немного проще ситуация на слуцком направлении, но после 15:00 в будние также бывают затруднения с посадкой на борт. Процесс необходимо оптимизировать и найти решение проблемы в кратчайшие сроки. На это обратил внимание Президент.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Удивляет, какие-то очереди на маршрутки. Ну, слушайте, что вы над людьми издеваетесь? Мы что, не можем заменить эти маршрутки автобусами? Надо заменить и все! Я имею в виду, что в сетях люди обижаются. Стоят, особенно в час пик, по 150 метров, как они пишут, в очередях, чтобы втиснуться в эту маршрутку".

Власти слышат людей и решают вопрос системно. Первый шаг по обеспечению необходимым количеством транспорта формата "межгород" уже сделан. На маршрут по направлению в город Борисов в ближайшие дни поставят 15 дополнительных автобусов. Это поможет решить проблему очередей и бесконечного ожидания.

Алексей Ляхнович, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

"Минский облисполком закупает 15 автобусов. Эти автобусы становятся на направления в Жодино и Борисов, что позволит сократить частоту движения транспорта, то есть мы уменьшим интервал между транспортом. Второе решение, которое принято в Министерстве транспорта, - осуществлять продажу билетов непосредственно на остановочном пункте либо же с помощью интернет-ресурсов для того, чтобы человек заходил в автобус сразу с билетом и мог спокойно садиться на свое место и ехать".

Автобусы класса "межгород" средней вместимости из Минска в Борисов курсируют и сегодня. Всего их насчитывается 30 единиц. Комфортом перемещения в таком виде транспорта пассажиры довольны: говорят, есть где разместить вещи, можно посадить рядом детей.

Цены на билеты при этом сопоставимы, поэтому автобусное сообщение однозначно находится в приоритете.

Александр Кохно, директор Минского областного коммунального транспортного унитарного предприятия "Миноблпассажиртранс":

"Автобус комфортный, достаточно удобный, безопасный. Он позволяет вмещать больше людей, обеспечивает более комфортные условия передвижения по магистралям".

Электроэпоха в Беларуси уже наступила - от использования популярных автомобилей на электротяге, которых насчитывается более 44 тыс. по всей стране, и зарядных станций (их почти 1,9 тыс.) до обогрева домов и воды электрическими приборами круглый год. Обеспечивает такую возможность потребление собственная атомная электростанция и низкая цена на киловатты. Пассажирский трафик не только в мегаполисе, но и из Минска в регионы также пора модернизировать и поставить на экорельсы.

"Для чего мы в Шклове, в Новополоцке устанавливали эти электробусы? Надо поставить вплоть до того, что не только на двигатель внутреннего сгорания автобусы, но электробусы поставить и пусть идут. От Шклова до Могилева дальше, чем отсюда до Жодина. С удовольствием люди поедут", - отметил Александр Лукашенко.