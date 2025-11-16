Кузнецы ХХI века: как белорусские мастера огня и металла творят искусство

"Кузнец - всем ремеслам отец" - эта поговорка прошла сквозь века, не утратив своей актуальности и сегодня. Даже в мире, где господствуют высокие технологии, обработка металла остается ключевой, особенно для такой стратегически важной для страны отрасли, как машиностроение.

Хотя современная промышленность потеснила многие древние ремесла, кузнечное дело в Беларуси по-прежнему востребовано и активно возрождается. Работа кузнеца была делом необычным и опасным, что подтверждают многочисленные сказания, мифы и легенды.

Профессия кузнеца - одна из старейших на Земле. Ей более 1 тыс. лет. Она не просто дала миру орудия труда и оружие, она сформировала цивилизации и даже целые империи. Без такого мастера не обходился ни один замок, город и деревня. Без него не было бы предметов быта, строительных и сельхозинструментов. Именно он изготавливал посуду, замки, петли, гвозди, оружие, доспехи. Кузнечным делом занимались даже правители - Иван Грозный и Петр I. Спустя века профессия кузнеца сохранилась, но сейчас древним ремеслом занимаются единицы.

В кузнице по-настоящему кипит и горит работа, ведь огонь для кузнеца - это настоящий друг, его стихия и соавтор мастера. Сильный, мускулистый мужчина с бородой - таким часто рисуют мастера ковки. Однако женщина-кузнец Мария Тарлецкая разбивает все стереотипы. Проектирует, чертит, рассчитывает, прорабатывает - это далеко не полный список задач, с которыми справляется единственная женщина-кузнец в Беларуси. Ее уникальные металлические творения украшают улицы областных городов и столицы.

Среди самых ярких работ - потолочные композиции на станции метро "Ковальская Слобода" в Минске. Особенностью и неповторимой изюминкой мастерицы является ее страсть к интеграции белорусских мотивов во все свои произведения.

Мария Тарлецкая, скульптор, кузнец, член Союза художников Беларуси:

"Мой любимый белорусский мотив - это вытинанка. Я очень люблю трогательные сюжеты и люблю выражать их в железе. Говорят, что мои работы отличаются особой легкостью и воздухом внутри. Еще когда я училась в Академии искусств на кузнеца, меня научили ковать не железо, а пространство внутри этого железа".

Кузнечное дело требует знания свойств металла. Необходимо уметь работать с главными инструментами: молотом, наковальней, а также крайне важным и даже "горячим" оборудованием.

Перед тем как начать ковку металла, все идеи и чертежи работ создаются в сакральном месте, для Марии - в собственной художественной мастерской.

Алексей Зайцев, кузнец:

"Мой главный посыл - преемственность поколений. Чем больше молодых людей займутся этим древним ремеслом, тем лучше нам будет всем".

"Если Леша просит помочь с эскизом, тогда я помогаю и рисую эскизы. Мы стараемся ему помогать и всей семьей поддерживать", - поделилась супруга Алексея Екатерина Зайцева.

В кузне сложился хороший и крепкий семейный тандем. Глава семейства и по совместительству мастер огня и металла Алексей Зайцев уже более 6 лет живет кузнечным ремеслом. Чтобы заниматься шумным делом, перебрался из столицы в небольшую деревню, где и продолжает создавать свои металлические шедевры.

"Каленый металл мне очень нравится, он завораживает. Это неисчерпаемая чаша знаний, которую нужно постоянно постигать, и остановиться уже невозможно. У нас очень интересный стиль - западно-белорусский, который надо продвигать, возрождать, чтобы дело росло", - отметил Алексей Зайцев.

Древнее ремесло неслучайно было окружено мифами и легендами. Нередко кузнецов считали волшебниками и колдунами, из-за чего им приписывали имя "коварных мастеров". Неудивительно, что многие народы почитали своих покровителей кузнечного дела, связывая с ним имена богов: Тор у скандинавов, Гефест у греков, Сварог у славян. Однако времена изменились.