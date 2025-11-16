Польша на неделе отметила День независимости. 11 ноября 1918 года власть в Варшаве была официально передана маршалу Юзефу Пилсудскому, с чьим призраком так любит общаться нынешний президент Кароль Навроцкий.

По сути, в этот день никакой независимости Польша не обрела, как нет ее и поныне. Сам праздник - скорее, день, выбранный лишь для того, чтобы противопоставить нынешний режим некогда правящему там коммунизму, а теперь и России.

Выходит, что святое для каждого поляка торжество было создано лишь назло Москве, потому и независимость вышла чисто символической, ведь и сейчас польские законы пишутся не в Варшаве, а в Брюсселе и Вашингтоне. До чего довела Польшу идея глобальной анти-России - в рубрике "Полная Европа".

День Независимости в Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d90d7c0c-c282-41cc-892e-59aa84056ec2/conversions/4b29dd65-ef04-4b24-8cfe-45b15975cd11-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d90d7c0c-c282-41cc-892e-59aa84056ec2/conversions/4b29dd65-ef04-4b24-8cfe-45b15975cd11-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d90d7c0c-c282-41cc-892e-59aa84056ec2/conversions/4b29dd65-ef04-4b24-8cfe-45b15975cd11-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d90d7c0c-c282-41cc-892e-59aa84056ec2/conversions/4b29dd65-ef04-4b24-8cfe-45b15975cd11-xl-___webp_1920.webp 1920w

День Независимости в Беларуси - дань священной памяти, торжество конструктива и созидания. Повод для демонстрации способности Беларуси не только отстоять право на суверенитет, но и показать стремление страны к мирному и прогрессивному сосуществованию с другими. В Варшаве все происходит наоборот - агрессивное шествие с факелами, основу которого составляют националисты. Люди, словно обезумевшая толпа, идут с одной целью - устроить революцию, сжигая все на своем пути. Это они называют патриотизмом.

Витольд Туманович, депутат Сейма Польши:

"11 ноября мы маршируем все вместе. Участвует каждый патриот, который хранит Польшу в своем сердце. Даже если у нас есть политические разногласия по некоторым вопросам, сегодня это не место для их обсуждения, потому что мы празднуем восстановление независимости".

Витольд Туманович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2943ce15-3bd6-46c1-858d-000ea07502ed/conversions/ab80020d-5089-4e6b-87cb-6e87feafd059-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2943ce15-3bd6-46c1-858d-000ea07502ed/conversions/ab80020d-5089-4e6b-87cb-6e87feafd059-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2943ce15-3bd6-46c1-858d-000ea07502ed/conversions/ab80020d-5089-4e6b-87cb-6e87feafd059-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2943ce15-3bd6-46c1-858d-000ea07502ed/conversions/ab80020d-5089-4e6b-87cb-6e87feafd059-xl-___webp_1920.webp 1920w

Пусть эта дата и уходит в начало ХХ столетия, посвящена она так называемому обретению независимости от коммунизма. Но теперь приказы исходят не из Москвы, а из Брюсселя и Вашингтона. Складывается впечатление, что Польша совершенно разучилась, а может, и не умела, вести самостоятельную политику. Там всегда все строится на конфронтации: президент против премьер-министра, правительство против своих же соседей и собственного народа.

Такое перманентное двоевластие привело явно не к единству. Не идет речи и о национальной идее - той скрепе, без которой любой народ обречен на провал. Этот беспорядок, начавшийся с голов, дошел до медицины. Больницы по всей стране отменяют плановые операции, приостанавливают прием новых пациентов и переносят лечение на следующий год.

Ярослав Качиньский, председатель партии "Право и Справедливость":

"У нас самый большой кризис из тех, которые когда-либо были в системе здравоохранения. Это настоящее банкротство, которое, к сожалению, связано с перспективой смерти. Для множества пациентов в больницах сегодня не предпринимается должных мер, отменены запланированные операции, а в некоторых местах все это касается и онкобольных. Причем речь идет о тех случаях, когда промедление приводит к летальному исходу. Ситуация чрезвычайная, и реакция нормального правительства на нее может быть только одна - предоставление средств".

Польские политики, которые потеряли власть, любят говорить о нормальности. Сама ПиС не так давно была у руля, и кризис в медицине начался не с приходом премьер-министра Дональда Туска. Реальность такова, что правители перекладывают ответственность друг на друга, не делая ничего, чтобы выбраться из ямы. Сейчас Минздраву не хватает примерно 4 млрд долларов - это только до конца 2025 года. Казалось бы, уберите пару танков, вертолетов и прочих военных игрушек, и вопрос можно решить, но нет. Власти вновь хотят залезть в карманы граждан, точнее поднять страховые взносы. Также среди вариантов: пересмотр тарифов, реструктуризация больниц и замедление роста зарплат вплоть до их заморозки.

Анджей Доманьский, министр финансов Польши:

"Зарплаты медиков - это одна из областей, требующая работы и анализа. Мы все наслышаны о случаях заработка в медицине до 100 тыс. злотых в месяц - это из государственных денег, из карманов налогоплательщиков. Но сейчас стоит главный вопрос: как обеспечить, с одной стороны, приличные и даже высокие зарплаты в здравоохранении и для врачей, и для медсестер, но, с другой стороны, сохранить действующую систему?"

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af7acb49-30dd-4e12-9a79-f6eaff031bd6/conversions/a3d5b7cc-eae7-4ff7-9129-7274ec7df8f9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af7acb49-30dd-4e12-9a79-f6eaff031bd6/conversions/a3d5b7cc-eae7-4ff7-9129-7274ec7df8f9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af7acb49-30dd-4e12-9a79-f6eaff031bd6/conversions/a3d5b7cc-eae7-4ff7-9129-7274ec7df8f9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af7acb49-30dd-4e12-9a79-f6eaff031bd6/conversions/a3d5b7cc-eae7-4ff7-9129-7274ec7df8f9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Систему вряд ли удастся спасти, просто потому, что через пару десятков лет она в таком виде никому будет не нужна. В стране сейчас зафиксирован крайне низкий уровень рождаемости.

Если тенденции сохранятся, то к 2060 году население Польши сократится примерно на 9 млн человек, т. е. почти на четверть.

Но власти придумали гениальный ход: меньше родов - меньше расходов. Раз воспроизводить потомство народ не хочет, значит, и родильные дома ни к чему. В Минздраве предложили сократить их количество на 30 %. Как итог, мамочки будут вынуждены рожать в пути, а медперсонал отправится на рынок труда.

В Варшаве стремятся попасть в "Большую двадцатку". Мол, Польша вошла в клуб "триллионных экономик" и по праву заслуживает место за столом среди больших политиков. Но по факту простой поляк этих огромных денег никогда не увидит, разве что на военном параде. Каждый злотый, что свой, что кредитный, идет не на то, чтобы обеспечить благосостояние населения, а на очередную порцию гусениц на земле и крыльев в воздухе. Цены буквально на все растут быстрее, чем грибы после летнего дождя.