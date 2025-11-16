3.68 BYN
Фукале, ставший любимчиком зрителей хоккея: как канадский вратарь покоряет Беларусь
Летом хоккейный клуб "Динамо-Минск" совершил громкий трансфер, о котором говорила вся Континентальная хоккейная лига. "Зубрам" удалось подписать едва ли не самого сильного и популярного вратаря - канадца Зака Фукале, который сменил Челябинск на Минск.
С первого дня, как он появился на "Минск-Арене", голкипер начал укрепляться в статусе любимчика зрителей, ведь Зак каждое мгновение на льду и вне его проживает ярко и до конца.
Постоянные аншлаги на матчах "Динамо" и высокие результаты уже второй сезон только помогают вратарю реализовывать свой спортивный и личный потенциал.
Одним ноябрьским днем в лучшей столице на планете Земля, то есть в Минске, вдруг стало несколько энергичнее. На Октябрьской площади объявился вратарь хоккейного "Динамо" Зак Фукале, и даже тут он стал внимание забирать на себя.
Зак Фукале, вратарь ХК "Динамо-Минск":
"Я хочу в будущем исследовать Беларусь больше. Пока это очень сложно, потому что мы постоянно тренируемся, у нас выездные домашние серии идут нон-стоп".
Зак является частым гостем в различных ярких подборках в соцсетях, где он не стесняется проявлять свои эмоции. При этом канадец - вратарь сильнейшего уровня на просторах Континентальной хоккейной лиги.
На вопрос об открытости и эмоциональности Зака, парень ответил, что это с детства: "Я просто парень, который любит играть в хоккей. Мне нравится хорошо проводить время. Быть частью команды - это значит, проходить через все. Иногда ты проигрываешь, и ты не в духе до следующей игры. Победа - это особенное чувство".
Он объяснил любовь к азарту и большим играм, отмечая, что не всегда может скрыть эмоции: обычно приходит на арену с улыбкой, чтобы создать позитивную атмосферу. При этом он признает, что поражения расстраивают, но быстро отпускаются.
"Поражение - часть долгого сезона. Нельзя пройти путь из 68 матчей регулярки без поражений. Особенно в такой сильной и сложной лиге, как КХЛ. Надо держать эмоции под контролем, надо управлять энергией и эмоциями в течение сезона. Надо понимать, что это долгий турнир. Поражения бывают, ты учишься и делаешь выводы, растешь. Это часть формирования команды-победителя", - поделился вратарь ХК "Динамо-Минск".
Канадец рассказал, он вырос в Монреале, знаком с "Белл-центром" и смотрел игры с участием белорусов (Андрей и Сергей Костицыны). В прошлом сезоне он играл на стороне соперника и помнит, что болельщики "сделали разницу": "Болельщики сделали разницу. Это большой шок-фактор. Теперь я на другой стороне. Я чувствую эту поддержку, шум, наэлектризованность, "Минск-Арена" - красивое здание и прекрасное место для хоккея".
Зак поделился, что проводя время с белорусскими игроками, он узнает особенности белорусской культуры и задает вопросы. Еда ему нравится. Он назвал опыт позитивным и отметил гостеприимство людей.
По его словам, белорусы открыты с ним. Заку помогает то, что он хоккеист минского "Динамо": "Страна любит команду очень сильно. Я не чувствую, что люди здесь закрытые, скорее, наоборот. Я чувствую много страсти любителей спорта. Здесь люди гостеприимные".
На просьбу дать универсальные советы, Зак поделился главным принципом, который сам использует: концентрироваться на настоящем - "на том, что есть здесь и сейчас". Он подчеркнул, что многие вещи не в нашей власти (соперник, судьи, фанаты, медиа) и важно фокусироваться на себе.