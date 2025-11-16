Шулейко о том, будут ли белорусские огурцы и помидоры в межсезонье

Белорусы привыкли, что не только летом, но и зимой на полке магазина должны быть и свежие огурцы, и свежие помидоры. Большое внимание уделяется развитию тепличного хозяйства. Будет ли хватать в межсезонье белорусских огурцов, рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко.

Принята стратегия 2023-27, и уже часть осуществлена, - отметил вице-премьер. "Первый этап - это огурцы - мы закрыли, произвели 14 тысяч тонн огурцов, что составило 172 % от потребности. И даже это получается экспортный потенциал. И наши белорусы стали покупать больше огурцов, потому что они стали дешевле. Также продолжается стратегия по производству помидоров, мы должны увеличить производство с 6,5 тысячи тонн, что у нас сегодня есть, до 20 тысяч. Но это будет в конце 2027-го - начале 2028 года", - прогнозирует Юрий Шулейко.