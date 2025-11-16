Весь мир сейчас пристально наблюдает за громким коррупционным делом в Украине. Хотя коррупция для этой страны стала делом привычным, поражают масштабы и фигуры, замешанные в нем - это особо приближенные к Владимиру Зеленскому люди.

Главным фигурантом является друг и, как его окрестили в СМИ, "кошелек Зеленского". "Дело Энергоатома", или "дело Миндича" грозит нанести серьезный удар по политическому режиму. Кто дал отмашку и каков новый сценарий для Украины - в рубрике "Катюшин расчет".

Как заявляется, две структуры НАБУ и САП, чьи полномочия Зеленский тщетно пытается ограничить, начали расследование масштабных хищений в Украине. Были установлены прослушки, часть записей опубликована. В общей сложности речь идет об 1 тыс. часов. Чей голос как доказательство причастности к хищениям будет продемонстрирован публике - интрига, которую держат для более остросюжетного финала.

Пока звучит фамилия Тимура Миндича и нескольких членов правительства. Он был совладельцем "Квартала 95", который основал Зеленский в свое дополитическое время и который очень помог в предполитическое создать актеру-юмористу образ благочестивого борца за будущее Украины и против кумовства и казнокрадства. Это всего лишь комедия, которая после стала болью украинского народа. Миндича называют близким другом и "кошельком" Зеленского.

Текущее расследование является лишь верхушкой айсберга. Коррупционные схемы в Украине практикуются повсеместно, в том числе и в сфере обороны. НАБУ и САП сообщили, что провели масштабную операцию под названием "Мидас". Были выявлены организованная преступная группа и хищения на 100 млн долларов в сфере энергетики.

Названо 8 фамилий по цепочке. На верху пирамиды стоит Миндич, а еще министр юстиции Герман Галущенко, который возглавлял Минэнерго, а также близкий к Зеленскому человек - бывший вице-премьер и экс-министр национального единства Алексей Чернышов. Эти люди, утверждают антикоррупционные структуры, стояли за схемой принудительных откатов подрядчиков украинского Энергоатома.

НАБУ пришло к выводу, что фактически управлением Энергоатомом осуществлялось посторонними лицами. Через отдельный офис, расположенный в центре Киева, велся строгий учет средств и велась черная бухгалтерия. Деньги отмывали через мелкие компании и обналичивали. Всему этому доказательства в виде так называемых пленок Миндича - это записи телефонных разговоров и прослушки в офисах и квартирах между соучастниками, где они обсуждают детали афер. НАБУ опубликовало фрагмент, после которого украинцы узнали, что, оказывается, 1,5 млн долларов в сумке - ноша тяжелая.

Задержать Миндича так и не удалось. Предпринимателя и друга Зеленского не успели застать дома. Всего за несколько часов до задержания Миндич "случайно" покинул страну. Галущенко отстранили. Отстранена и нынешняя министр энергетики Светлана Гринчук. Начались чистки. Назван еще список фамилий, среди которых и Рустем Умеров - экс-министр обороны, ныне секретарь Совета национальной безопасности. Умеров срочно отправился в Турцию, как только НАБУ начало публиковать записи прослушки. Еще чуть ранее у Рустема Умерова и его родственников обнаружили 8 квартир и вилл в США.

Ростислав Ищенко, политолог:

"Какой день на Украине обходится без коррупционного скандала? Все они как-то связаны с Зеленским и являются гигантскими по своим масштабам. С Порошенко сколько было связано коррупционных скандалов, а он собирается опять в президенты. Украина уже собирается на тот свет, а Порошенко планирует все еще идти в президенты".

Сам Зеленский сейчас пытается лавировать и держать лицо. Он публично отрекся от Миндича и ввел санкции против запятнанных друзей и ближайшего окружения, но это гораздо более мягкие санкции, нежели он вводил прежде - на 3 года, хотя обычно на 10.

Вячеслав Данилович, доктор исторических наук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Коррупционеры, прежде всего Миндич, непосредственно связаны с Зеленским. Этот коррупционный скандал может сказаться прямым образом на положении самого Зеленского. Более того, с моей точки зрения, это недвусмысленный сигнал ему со стороны тех, кто управляет НАБУ и САП, призванными бороться с коррупцией, но находящимися под контролем коллективного Запада. Это один из элементов управления политической ситуацией внутри Украины, которая на сегодняшний день является квазиколонией коллективного Запада и давно утратила свой суверенитет".

Появляется все больше свидетельств того, что коррупционный скандал вокруг ближайшего окружения Зеленского дирижируется именно из Вашингтона и может плохо закончиться для самого Зеленского. Более того, текущее расследование началось в мае, как раз когда президент США Дональд Трамп потребовал провести большой аудит средств, выделяемых Украине. Теперь украинские источники отмечают, в Киев прибыл высокопоставленный офицер Федерального бюро расследований США. Он провел совещание с руководством НАБУ И САП. Основной темой было "дело Энергоатома", или "дело Миндича".