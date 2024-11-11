Двое сотрудников польских спецслужб пытались подкупить белорусского дипломата

Недавно телеканал Беларусь 1 показал фильм "Контрразведка Беларуси против спецслужб Польши" об агентах и предателях, работавших в интересах этой страны против нашего государства. Показали и белорусов-предателей. Они рассказали в деталях, как их вербуют польские спецслужбы, какие суммы предлагают. И поляков, проживающих в Беларуси, выполняющих здесь задания своих кураторов. Ответ польских спецслужб не заставил себя долго ждать. Они предприняли попытку завербовать или, попросту говоря, купить белорусского дипломата, работающего за границей, чтобы оправдать перед руководством свои очередные громкие провалы. И снова с треском провалились.

Любой сотрудник спецслужб на задании крайне опасается быть заснятым на камеру. Тем более в самой горячий момент этого своего спецзадания. А если в объектив попадают сразу двое: он и его напарник. Да еще с пакетом денег, на которые они пытаются купить предательство дипломатического работника. Такого мы еще не видели.

Буквально на днях в столице Молдовы - Кишиневе - одному белорусскому дипломату его польский коллега Мартин Грабович, знакомый еще по предыдущей загранкомандировке, предложил встретиться в ресторане и пообщаться. Ничего такого, просто неформальное общение. Обычно на таких встречах обмениваются подарками. Но свой поляк забыл в гостинице. Благо она оказалась совсем рядом, всего в двух шагах. И это стало поводом пригласить белорусского коллегу к себе в номер. И там случилось нечто из ряда вон.

- М. Грабович: Володя, а что будет, если б я хотел предложить тебе работу?

- Дипломат: Ты мне?

- М. Грабович: Да. У меня со мной в сумке, Володя, посмотри. Я тебе покажу, чтобы не думал, что я тебя обманываю. Я не хотел этого делать. Володя, 100 тысяч евро.

- Горин: Тот ли это номер, где все и происходило?

- Дипломат: Все здесь и происходило.

- Горин: Кто где сидел? Немножко обрисуйте эту ситуацию. Где что происходило и как?

- Дипломат: Непосредственно Мартин сидел на моем месте, на вашем месте был Павел Новак. За его спиной лежали деньги в портфеле.

- Горин: Вот на этом столике, да, небольшом?

- Дипломат: Мартин достал эти деньги непосредственно и положил на этот столик.

- Горин: Вы заглядывали туда? Что там? Или было и так все понятно?

- Дипломат: Деньги были в вакуумном пакете. Они были, естественно, видны. 100-евровые купюры. 100 тысяч евро.

- Горин: А за что собственно такая крупная сумма денег?

- Дипломат: Мартин предлагал работу на спецслужбу Польши. Все достаточно понятно и банально.

- Горин: Какова была ваша реакция на это его предложение?

- Дипломат: Евгений, реакция самая что ни на есть естественная. У нас сложные геополитические условия. В нынешней ситуации любой дипломат может оказаться в таком положении. Здесь главное помнить, что за твоей спиной находится государство, ты представляешь интересы своей страны.

- Горин: Какова была реакция этого польского спецслужбиста?

- Дипломат: Вы знаете, он занервничал. Он был не готов к подобному развитию событий. И, наверное, это естественно, потому что они в настоящее время чувствуют свою безнаказанность.

- Горин: Я слушал эту запись целиком. И действительно, мне кажется, мягко говоря, он был растерян. Он постоянно делал какие-то странные движения, странные вещи.

Дипломат: Другой стороной… Телефон… Вверх ногами...

Вот так. Надень очки, Мартин, если надо.

- Горин: И меня поразило, он в начале прямо очень сильно кашлял.

- Дипломат: Было такое, да. Но его кашель был обычным сигналом для его коллеги, который находился в этой же гостинице за стенкой в соседнем номере. Сигнал о том, что мы пришли.

- Горин: И в какой-то момент этот его коллега пришел к вам в номер. Да?

- Дипломат: Да. В момент, когда ситуация казалась тупиковой. Мартин был не готов к такому развитию событий, Павел был элементом психологического давления. Психологическое давление заключалось именно в том, что Павел выполнял функцию второго сотрудника, который оказывает давление на оппонента.

Зачем нужен второй сотрудник спецслужб? Если попытка первого завербовать дипломата проваливается, то тогда используется такой своего рода психологический трюк, основанный на эффекте неожиданности. Второй сотрудник внезапно входит в номер, это может еще больше деморализовать жертву. И здесь открывается новое окно возможности для вербовки. Но в данном случае все произошло с точностью наоборот.

- Дипломат: Я вас не знаю. Что мне вам руку подавать?

- П. Новак: Ну, я друг как бы. Я друг.

- Дипломат: Я за Вас рад, Павел.

- М. Грабович: Володя отказался от денег.

- П. Новак: Отказался?

- М. Грабович: Да.

- Горин: Вы в какой-то момент достали мобильный телефон и начали снимать все происходящее, в том числе и этих двух польских шпионов, провокаторов. А не было в этот момент боязно, все-таки кадровые сотрудники польских спецслужб. Может быть, у них есть оружие?

- Дипломат: Знаете, Евгений, я об этом не думал. Ситуация достаточно сложная была в том плане, что это был момент психологического давления с их стороны. Они понимали, что должны быстро достичь какого-то результата. Для меня было важно показать всем свою уверенность в своих действиях.

- Дипломат: Я Павла поснимаю с Мартином. Мартин, на память немножко.

Теперь давайте поближе познакомимся с польскими лузерами. Кстати, у меня за спиной здание цирка города Кишинева.

Мартин Грабович. Родился 16 марта 1971 года. Уроженец города Слупск. По окончании университета принят на службу в Агентство внутренней безопасности Польши. Основные направления работы - Россия, Беларусь и Украина. Далее поступил на службу в Агентство разведки Польши. Окончил курсы по боевой подготовке в Израиле. Работал под прикрытием в МИД Польши по линии подразделения дипломатической безопасности. Руководил региональной резидентурой в Литве и Латвии. С конца 2021 года по настоящее время - официальный представитель Агентства разведки Польши в Украине. Имеет воинское звание полковник.

Его коллега представился Павлом Новаком и также представителем Агентства разведки Польши. Мартин называл его как-то ласково - сын. Еще один момент, поляки зарезервировали номера в гостинице с понедельника по пятницу. Однако уже на следующий день после неудачной вербовки исчезли после обеда с концами. Не сдали даже ключи на ресепшн.

- Горин: Константин Федорович, как вы можете прокомментировать попытку вербовки белорусского дипломата польскими спецслужбами в Кишиневе?

Это очередная попытка со стороны польских спецслужб прикрыть собственный непрофессионализм на фоне ряда громких провалов их агентуры на территории Республики Беларусь. Вербовочный подход к действующему дипломату - это вопиющий случай. Поэтому на это однозначно последует соответствующая реакция белорусской стороны. А с учетом того что в действиях сотрудников польских спецслужб содержатся признаки преступления против государства, со стороны Следственного управления КГБ им будет дана принципиальная правовая оценка. Константин Бычек, начальник Следственного управления КГБ Беларуси

С точки зрения права как внутреннего, так и международного, это вопиющий инцидент. Нарушается целый ряд норм внутреннего законодательства. Нарушается целый ряд международных правил. Прямо нарушаются нормы Венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях. Попытка оказания давления или вербовки дипломата, поверьте, притом столь наглое и откровенное, даже за гранью права, правил приличия нормального цивилизованного межгосударственного общения. Это не может остаться без реакций. С нашей стороны уже подготовлена соответствующая нота в адрес польской стороны. Полагаю, последуют и ряд других шагов, над которыми мы самым серьезным образом думаем. Вся ответственность за последствия таких действий лежит на польской стороне. Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси

Недавно мы на "Беларусь 1" показали фильм "Контрразведка КГБ Беларуси против спецслужб Польши". Ряд медиаресурсов сделали достаточно интересное высказывание о том, что Беларусь собирается обменять иностранных граждан, находящихся в тюрьмах за шпионаж, на граждан Беларуси, которые находятся в тюрьмах за рубежом.

Действительно в Республике Беларусь в местах лишения свободы отбывает наказание большое количество иностранных граждан, в том числе граждан Польши, Прибалтийских республик, других стран Запада за сотрудничество со спецслужбами иностранных государств. Эти лица, осужденные за шпионаж или агентурную деятельность. Их виновность установлена с вступившими в законную силу приговорами судов на основании неопровержимых доказательств, в том числе их признательных показаний. Действительно на нас регулярно выходят представители иностранных спецслужб с предложением обменять этих лиц на граждан Республики Беларусь, находящихся в их тюрьмах. При этом для обмена они предлагают грабителей, насильников, наркоманов, мошенников и прочих. В связи с этим официальная позиция комитета - мы никого не меняем. Ни в Польше, ни в Прибалтике, ни в других странах Запада нет граждан Республики Беларусь, которые сотрудничали с КГБ, осуждены за это и отбывают там наказание. Константин Бычек, начальник Следственного управления КГБ Беларуси