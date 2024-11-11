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Егоров рассказал, какие показатели в экономике, установленные Президентом, выполнены в 2024 году
Если говорить про 2024 год, то нужно отметить выполнение большинства показателей, установленных указом Президента. Таким мнение в проекте "Актуальное интервью" поделился заместитель главы Администрации Президента Александр Егоров.
"Прежде всего, ВВП, доходы населения, инфляция - это то, о чем Президент говорит практически на любых совещаниях и то, чему уделяется наибольшее внимание. ВВП, конечно, разнопланово сложился. Если говорить про промышленность, которая является основным драйвером нашей экономики, то в ней есть отрасли, которые сработали лучше, есть отрасли, которые сработали хуже", - рассказал Александр Егоров.
"Самый простой пример - кондитерская отрасль, где темпы роста существенно ниже, чем они могли бы быть. И мы это видим по спросу, который есть в России, Китае на нашу продукцию. И очевидно, что с таким спросом темпы объема производства и экспорта, они должны быть намного выше", - отметил заместитель главы Администрации Президента.
Вторым важным фактором роста Александр Егоров назвал строительный сектор. Правительство уже два года подряд, в соответствии с поручением главы государства, уделяет большое внимание инвестициям: "Инвестиции в производственную сферу - это инициатива "Один район - один проект". И сейчас, как уже было объявлено правительством, они ее преобразуют в региональную инициативу, где больше 200 проектов. И второе направление - это инфраструктурное. Ряд объектов, которые строятся в 2023-2024 году, - социальные объекты, дорожно-транспортная инфраструктура, мосты, детские сады, школы, учреждения здравоохранения. Все это вместе дает хорошую прибавку в целом стране, потому что это вложение в будущее".
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