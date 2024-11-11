Егоров рассказал, какие показатели в экономике, установленные Президентом, выполнены в 2024 году

Если говорить про 2024 год, то нужно отметить выполнение большинства показателей, установленных указом Президента. Таким мнение в проекте "Актуальное интервью" поделился заместитель главы Администрации Президента Александр Егоров.

"Прежде всего, ВВП, доходы населения, инфляция - это то, о чем Президент говорит практически на любых совещаниях и то, чему уделяется наибольшее внимание. ВВП, конечно, разнопланово сложился. Если говорить про промышленность, которая является основным драйвером нашей экономики, то в ней есть отрасли, которые сработали лучше, есть отрасли, которые сработали хуже", - рассказал Александр Егоров.

"Самый простой пример - кондитерская отрасль, где темпы роста существенно ниже, чем они могли бы быть. И мы это видим по спросу, который есть в России, Китае на нашу продукцию. И очевидно, что с таким спросом темпы объема производства и экспорта, они должны быть намного выше", - отметил заместитель главы Администрации Президента.