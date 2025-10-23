3.68 BYN
100 тыс. учителей и врачей вышли с протестами на улицы в Новой Зеландии
Автор:Редакция news.by
Масштабная акция протеста проходит в Новой Зеландии - там бастуют более 100 тысяч учителей и врачей. На улицы Окленда профсоюзы вывели толпы недовольных. Участники протестов требуют повышения зарплат и улучшения условий труда.
Кроме увеличения оплаты труда, профсоюзы добиваются обеспечения больниц кадрами. Что касается сотрудников системы образования, учителя намерены провести ещё две акции протеста в ноябре.