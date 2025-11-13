Украинский конфликт не закончится в ближайшем будущем, потому что сейчас Западу нужна война. Таким мнением в программе "Актуальное интервью" поделился президент движения Les Localistes!, бывший депутат Европарламента от Франции Эрве Жювен.

"Мне очень жаль, но я вовсе не чувствую, что мы близки к окончанию этого конфликта. Возможно, можно добиться перемирия, - предположил француз. - Это было бы очень хорошо для мирного населения и для солдат на поле боя. Но сейчас я не вижу, что мы придем к постоянному мирному соглашению, - отметил он. - Это огромный провал дипломатов и международных институтов".

Актуальное интервью | Эрве Жювен Почему европейские элиты в панике толкают континент к войне с Россией, а французы тайно мечтают о мире и открытии дверей Азии? Бывший депутат Европарламента и президент движения "Les Localistes!" Эрве Жювен раскрывает реалии ЕС из Минска. От критики Макрона и Мерца, спасающихся от провала "новым дыханием" эскалации, до видения бесполярного мира, где Китай и Индия ведут рост, а Франция должна стать лидером Европы, - Жювен не просто анализирует, а предлагает путь к суверенитету и процветанию. Может ли Беларусь стать миротворцем в украинском кризисе, и почему "солнце встаёт на Востоке"? Смотрите в "Актуальном интервью". 13.11.2025 13:35

Говоря о сути этого конфликта, Эрве Жювен рассказал, что бывал в Киеве, Крыму, в России и в разных районах Украины, знает историю Европейского континента, для него видна очевидная вещь. "Восточная часть Украины - русскоязычное население. Там были одни из важнейших инвестиций Советского Союза в инфраструктуру, в инновации, в заводы, в научно-инженерный потенциал. Потому что там концентрировалась оборонная промышленность СССР, чтобы противостоять возможной угрозе со стороны Западной Европы. Поэтому восточная часть Украины явно ориентирована на Россию. И в то же время в Киеве, в Одессе и в других местах Западной Украины люди мечтают о Европе. Они хотят сближения с Румынией, затем с Германией или с Францией", - описал дилемму экс-депутат.

Эрве Жювен:

"Для будущих поколений эта война будет казаться невероятной по своей длительности. Почему было невозможно достичь мирного соглашения, скажем, два года назад? Сказать, хорошо, мы должны уважать Минские соглашения. И, возможно, признать автономию Донбасса и других русскоязычных регионов. Мы должны уважать православную церковь с ее тесными связями с Москвой. И в то же время нужно уважать искреннее стремление западной части Украины выстраивать тесные связи с Европой. Это кажется очевидным. И для будущих поколений это будет огромным провалом наших политиков, не сумевших признать правду и столкнуться с реальностью".

Еще одна причина, почему, на его взгляд, украинский конфликт не закончится в ближайшем будущем, потому что сейчас Западу нужна война. "Если они хотят сохранить контроль и власть, им нужна война, потому что война - худший способ создать единство в странах, которые явно утратили свою идентичность и сплоченность", - считает он.