Аграрии Беларуси намолотили более 8,7 млн тонн зерна вместе с рапсом

Вклад в общий каравай каждой области: Витебская - 888 тыс. т, Гомельская - 1 036 тыс. т, Могилевская - 1 199 тыс. т, Брестская - 1 672 тыс. т, Гродненская - 1 728 тыс. т, Минская - 2 214 тыс. тонн.

Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 95 % площадей, что составляет 2 294 тыс. га. Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,5 ц/га.

Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 625 тыс. т – 89 % от плана.

Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 11 тыс. га, или 1% запланированного.

Вытереблено льна на 46 тыс. га, что составляет 96 % запланированных площадей.

Кукуруза на силос и зеленый корм убрана с 3 % площадей, что составляет 25 тыс. га.

Заготовлено сена 415 тыс. т - 58 % плана, сенажа - 12 млн 737 тыс. т – 91 % плана, в том числе в полимерной упаковке 422 тыс. т.

Травяных кормов заготовлено 4 млн 25 тыс. т – 40 % плана.