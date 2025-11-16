Около 172 млн перепелиных яиц планируют получить до конца 2025 года на Солигорской птицефабрике

До конца 2025 года на перепелиной ферме Солигорской птицефабрики планируют получить около 172 млн яиц. В планах на ближайшую перспективу - увеличить цифру до 200 млн.

Поставки налажены в Россию, Азербайджан, Грузию, Абхазию и даже Африку. Экспорт продукта составляет до 43 %.

Перепелиные яйца - настоящая находка для тех, кто следит за своим рационом. Они помогают укрепить иммунитет и наладить обмен веществ. А главное - подходят всем: детям, беременным, пожилым. И практически не вызывают аллергии.