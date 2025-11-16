Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ПромышленностьСельское хозяйствоТорговля

Около 172 млн перепелиных яиц планируют получить до конца 2025 года на Солигорской птицефабрике

До конца 2025 года на перепелиной ферме Солигорской птицефабрики планируют получить около 172 млн яиц. В планах на ближайшую перспективу - увеличить цифру до 200 млн.

Перепелиная ферма Солигорской птицефабрики
Перепелиная ферма Солигорской птицефабрики

Сегодня полезный продукт активно продается на внешних рынках.

Поставки налажены в Россию, Азербайджан, Грузию, Абхазию и даже Африку. Экспорт продукта составляет до 43 %.

В основе таких результатов инновационное производство перепелов.

Перепелиные яйца - настоящая находка для тех, кто следит за своим рационом. Они помогают укрепить иммунитет и наладить обмен веществ. А главное - подходят всем: детям, беременным, пожилым. И практически не вызывают аллергии.

Разделы:

Экономика

Теги:

яйцаСолигорск