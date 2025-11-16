3.68 BYN
Около 172 млн перепелиных яиц планируют получить до конца 2025 года на Солигорской птицефабрике
Автор:Редакция news.by
До конца 2025 года на перепелиной ферме Солигорской птицефабрики планируют получить около 172 млн яиц. В планах на ближайшую перспективу - увеличить цифру до 200 млн.
Сегодня полезный продукт активно продается на внешних рынках.
Поставки налажены в Россию, Азербайджан, Грузию, Абхазию и даже Африку. Экспорт продукта составляет до 43 %.
В основе таких результатов инновационное производство перепелов.
Перепелиные яйца - настоящая находка для тех, кто следит за своим рационом. Они помогают укрепить иммунитет и наладить обмен веществ. А главное - подходят всем: детям, беременным, пожилым. И практически не вызывают аллергии.