Израиль исключил создание Палестинского государства

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что сектор Газа будет демилитаризован, а радикальное движение ХАМАС разоружено.

Кац подчеркнул, что позиция израильских властей состоит в том, что Палестины как государства не будет, добавив, что этим вопросом займутся международные силы или израильские войска.

Ранее посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене призвал западные страны, особенно Европу, "поднять голос" в поддержку соблюдения соглашения по Газе.