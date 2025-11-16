3.68 BYN
Израиль исключил создание Палестинского государства
Автор:Редакция news.by
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что сектор Газа будет демилитаризован, а радикальное движение ХАМАС разоружено.
Кац подчеркнул, что позиция израильских властей состоит в том, что Палестины как государства не будет, добавив, что этим вопросом займутся международные силы или израильские войска.
Ранее посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене призвал западные страны, особенно Европу, "поднять голос" в поддержку соблюдения соглашения по Газе.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.