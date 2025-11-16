Экс-заместитель премьера Великобритании готовит заговор против Стармера

Экс-заместитель премьера Великобритании Анджела Рэйнер готовит заговор против премьер-министра Кира Стармера. Об этом пишет The Sunday Telegraph.

Анджела Рэйнер активно ведет переговоры по смене действующего премьера. Она предлагает депутатам должности в кабинете министров в обмен на их поддержку и уже заручилась одобрением профсоюзов и левого крыла Лейбористcкой парии (а это около 70 человек).

Отметим, Рэйнер пока вне политики. Несколько месяцев назад она была вынуждена уйти в отставку после скандала с неуплатой налогов.

ВВС пишет, что заговор могут начать в декабре после представления бюджета министром финансов. Вместе с тем Стармер продолжает терять популярность - его работу одобряют всего лишь 13 % британцев.