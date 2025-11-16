3.68 BYN
В "Лиге храбрых" определился третий полуфиналист четвертого сезона
В Минске определился третий полуфиналист четвертого сезона детско-юношеских соревнований "Лига храбрых". На ковре Дворца борьбы имени Александра Медведя сошлись представители Могилевской область и Гомельского региона.
1/4 финала выдалась напряженной и непредсказуемой. Однако в упорном противостоянии путевку в следующую стадию отвоевали финалисты предыдущих лет, триумфаторы второго сезона первенства - атлеты из Могилева.
Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы: "Ребята показали очень высокий класс борьбы, показали командный дух, показали, как они могут болеть друг за друга, и насколько важно объединение трех стилей, потому что ребята-вольники, борцы греко-римской борьбы, девочки - это один большой кулак, который победил в очень драматичной встрече с командой Гомельской области. Эмоции просто зашкаливали".
Последнюю путевку в полуфинал четвертого сезона "Лиги храбрых" разыграют юные борцы Москвы и Минска.
Детско-юношеские соревнования проходят при поддержке Президентского спортивного клуба.