В "Лиге храбрых" определился третий полуфиналист четвертого сезона

1/4 финала выдалась напряженной и непредсказуемой. Однако в упорном противостоянии путевку в следующую стадию отвоевали финалисты предыдущих лет, триумфаторы второго сезона первенства - атлеты из Могилева.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы: "Ребята показали очень высокий класс борьбы, показали командный дух, показали, как они могут болеть друг за друга, и насколько важно объединение трех стилей, потому что ребята-вольники, борцы греко-римской борьбы, девочки - это один большой кулак, который победил в очень драматичной встрече с командой Гомельской области. Эмоции просто зашкаливали".