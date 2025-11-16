Ушаков: Встречу Путина и Трампа на какое-то время отложили

Стали известны детали очных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Помощник президента России заявил, что встречу лидеров на какое-то время отложили, контакты на этот счет идут. Между Москвой и Вашингтоном активно ведется разговор по вопросу разрешения конфликта в Украине.

По мнению Юрия Ушакова, при достижении принципиальной договоренности между странами о встрече президентов "многие технические и политические сложности идут на второй план". Ушаков также заявил, что переговорами на Аляске недовольны многие страны Европы, но не все. Не нравятся они тем, "кто не хочет мирного урегулирования, а хочет продолжать войну до последнего украинца".