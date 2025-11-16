На XXV летних Дефлимпийских играх Беларусь представят 24 атлета

В Токио торжественно открыли XXV летние Дефлимпийские игры. 24 спортсмена в легкой атлетике, плавании и борьбе представят Беларусь в столице Японии.

Разница во времени между Минском и Токио составляет 6 часов, то есть, когда в Беларуси 7 утра, в Японии уже 13 часов дня. Белорусские легкоатлеты за двое суток до своего старта прибыли на место соревнований и уже провели первую тренировку.

Александр Черняк, капитан сборной Беларуси на XXV летних Дефлимпийских играх: "Погода неплохая, для бега в том числе. Все помогают, проявляют гостеприимство. Нас все-таки узнают. И хочется уже влиться в этот ритм, быстрее начинать тренироваться".

Соревнования такого уровня стартуют с процедуры аккредитации. Что касается организации, то здесь все так же, как на Олимпиадах. Специальные шаттлы курсируют между местом жительства атлетов и местом их выступления, расписание под рукой - в общем, все легко и удобно.

78 стран отправили своих атлетов в Токио

Более 3 тыс. спортсменов выступят в 21 дисциплине. Масштаб Дефлимпийских игр внушительный - прибыли спортсмены из Бразилии, Кубы, Австралии, Китая, Узбекистана и других стран. Дефлимпийские (или Сурдлимпийские) игры - это главный старт четырехлетия для спортсменов с нарушением слуха.

24 белоруса в легкой атлетике, плавании и спортивной борьбе также выступят в Токио. Церемония открытия уже состоялась, премьер-министр Японии Санаэ Такаити лично приняла в ней участие.

Алексей Мирошниченко, глава белорусской миссии на XXV летних Дефлимпийских играх: "Принц с принцессой, премьер-министр очень хорошие, добрые слова сказали, поэтому очень впечатлительно было. Наши спортсмены смотрели церемонию, радовались тому, что они приехали на эти соревнования. Я думаю, на спортивных аренах они докажут, что мы сильнее. Все собрались. Осталось только приехать борцам через три дня. Поэтому все идет в штатном режиме. Готовимся. Завтра первый соревновательный день".

Из-за политически мотивированных санкций белорусов с не пустили на главный старт четырехлетия в 2021 году, но уже 17 ноября 2025 года наши спортсмены выйдут на мировую арену.