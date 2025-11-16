Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Нелегальная миграция: ситуация на польско-белорусской границе стабилизировалась

Ситуация с нелегальной миграцией на польско-белорусской границе стабилизировалась. Об этом заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел и администрации Польши.

Количество попыток незаконного пересечения польско-белорусского рубежа сократилось, а следовательно, снизилась и агрессия по отношению к патрулям.

Еще несколько недель назад ежедневно фиксировалось до 100 попыток, а сейчас - это около десятка, говорится в сообщении ведомства.

Разделы:

Общество

Теги:

миграциябелорусско-польская граница