Нелегальная миграция: ситуация на польско-белорусской границе стабилизировалась
Автор:Редакция news.by
Ситуация с нелегальной миграцией на польско-белорусской границе стабилизировалась. Об этом заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел и администрации Польши.
Количество попыток незаконного пересечения польско-белорусского рубежа сократилось, а следовательно, снизилась и агрессия по отношению к патрулям.
Еще несколько недель назад ежедневно фиксировалось до 100 попыток, а сейчас - это около десятка, говорится в сообщении ведомства.