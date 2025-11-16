3.68 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Эксперт Абовян: Европейским элитам не хватает вменяемости
Европейские элиты усиливают антиевразийскую риторику и демонстративные жесты, которые по сути мало что отнимают у Беларуси, при этом сильно подрывают вменяемый международный имидж самих инициаторов.
Арман Абовян, руководитель отдела международных отношений партии "Процветающая Армения", политический аналитик:
"Мне очень жаль людей, которые искренне считают, что могут напугать белорусов либо белорусское руководство. Максимум, что они могут сделать этими шагами, - это усложнить свое положение. Давайте говорить начистоту. Что теряет в данном случае Беларусь? Абсолютно ничего. Что теряет Литва? Очень многое - как минимум, теряет международный имидж вменяемого соседа. А это потом очень нехорошо аукается совершенно в других ипостасях и на других площадках".
Аналитик отметил, что у европейской элиты есть очень большая проблема. "Я бы эту проблему назвал дефицитом вменяемости. Этот дефицит вменяемости, который мы наблюдаем в Европе, в первую очередь бьет именно по Европе. Но у сегодняшних европейских элит нет выхода, кроме как нагнетание обстановки, потому что они являются продуктом конфликта, они являются продуктом деструктивной политики. И, соответственно, их действия должны объясняться именно с этой точки зрения", - констатировал Арман Абовян.