Поток паломников и туристов растет: свыше 35 тыс. человек в 2025 году посетили синагогу в Бобруйске
Автор:Редакция news.by
Свыше 35 тыс. человек в этом году посетили синагогу в Бобруйске. И поток паломников и туристов растет. Люди со всего мира приезжают, чтобы лично прикоснуться к истории иудеев на белорусских землях, а также ближе узнать их религию и традиции.
Иудейская община в Бобруйске сегодня насчитывает около 700 человек. Всего же в городе проживает порядка 2,5 тыс. иудеев. И синагога - их главное место силы и веры.
Зданию каменной синагоги почти два века. Изначально его возводили как гимназию для еврейских мальчиков. Со временем в этих стенах располагался военный склад и даже ателье. Свое же первоначальное предназначение синагога обрела в 2002 году, когда по поручению главы государства ее передали иудейской религиозной общине.