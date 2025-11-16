Поток паломников и туристов растет: свыше 35 тыс. человек в 2025 году посетили синагогу в Бобруйске

Свыше 35 тыс. человек в этом году посетили синагогу в Бобруйске. И поток паломников и туристов растет. Люди со всего мира приезжают, чтобы лично прикоснуться к истории иудеев на белорусских землях, а также ближе узнать их религию и традиции.

Иудейская община в Бобруйске сегодня насчитывает около 700 человек. Всего же в городе проживает порядка 2,5 тыс. иудеев. И синагога - их главное место силы и веры.