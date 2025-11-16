Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

ЦАХАЛ атаковал миротворцев ООН в Ливане

Израильские военные открыли огонь по миротворцам Временных сил ООН на юге Ливана. Выстрелы из танка раздались примерно в 5 м от военных Unifil.

Миротворцы были вынуждены укрыться и срочно связаться с ЦАХАЛ, чтобы те прекратили огонь. Через полчаса танк отступил, никто не пострадал.

Миротворческий контингент назвал инцидент грубым нарушением резолюции Совбеза ООН, запрещающей любые военные действия в зоне их присутствия. Израиль пока не дал официальных объяснений.

Разделы:

В миреПроисшествия

Теги:

ООНЦАХАЛмиротворцыЛиван