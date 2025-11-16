Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Зима станет испытанием: неутешительные прогнозы Стубба для Украины и Запада

Перемирие в Украине до весны маловероятно, а коррупционный скандал в Киеве играет на руку Москве. Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью Associated Press.

Он призвал европейских лидеров не поддаваться усталости и не позволить внутренним проблемам Киева ослабить единство Запада. По его словам, Зеленский должен оперативно разобраться с коррупционным скандалом, иначе это подорвет доверие и усилит позиции Кремля.

Стубб признал, что не питает иллюзий насчет скорого мира: до марта вряд ли удастся достичь даже перемирия. Главные препятствия - отсутствие гарантий безопасности для Украины, нерешенные территориальные вопросы и необходимость восстановления экономики. Вместе с тем президент Финляндии отметил неутешительные прогнозы для всей Европы. По его словам, зима станет испытанием.

