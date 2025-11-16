3.68 BYN
Польские пункты пропуска "Кузница Белостоцкая" и "Бобровники" возобновят работу ночью 17 ноября
Уже ночью 17 ноября в 2:00 по минскому времени откроются польские пункты пропуска "Кузница Белостоцкая" и "Бобровники". Об этом накануне официально уведомили белорусскую сторону. Соответствующее постановление подписал министр внутренних дел и администрации Польши.
Через "Кузницу Белостоцкую" будет разрешено только пассажирское движение, за исключением автобусов, через "Бобровники" - движение легковых автомобилей и автобусов, а также грузовиков из стран ЕС, стран - участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии.
В ГТК отметили, таможенные органы полностью готовы к возобновлению движения в сопредельных белорусских пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица". Таможенные смены укомплектованы, инфраструктура усовершенствована, все имеющиеся здесь технические средства функционируют.