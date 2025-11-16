Польские пункты пропуска "Кузница Белостоцкая" и "Бобровники" возобновят работу ночью 17 ноября

Через "Кузницу Белостоцкую" будет разрешено только пассажирское движение, за исключением автобусов, через "Бобровники" - движение легковых автомобилей и автобусов, а также грузовиков из стран ЕС, стран - участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии.