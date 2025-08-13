Аграрии Несвижского района помогут крупским хлеборобам в уборке зерна

С заботой о каждом колосе и нашем общем каравае. В Минской области передовики помогают коллегам-хлеборобам в уборке зерна. Это экипажи, которые завершили жатву на полях своих хозяйств.

Инициативу губернатора Минской области Алексея Кушнаренко поддержали аграрии Несвижского района.

13 августа в 6 часов утра колонна из 10 комбайнов в сопровождении экипажей ГАИ и МЧС отправилась из Несвижского района в Крупский. Весь маршрут составляет 250 километров. Расстояние немалое, ведь район не соседний, далекий. Но чужого хлеба не бывает, и здесь важна помощь каждого. Ведь миссия собрать каждый колос с полей - ответственная и очень важная.

Михаил Груша, главный специалист управления по сельскому хозяйству и продовольствию Несвижского райисполкома:

"В Несвижском районе уборочная кампания подходит к концу. Нам остается при хорошей погоде, при хорошем раскладе несколько дней. Некоторые хозяйства уже закончили данную уборочную кампанию. Комбайны все технически исправны. Выезжали сегодня раньше, чтобы при хорошей погоде, при хорошем движении добраться раньше, чтобы ребята могли заселиться в гостиницу, которую предоставляет Крупский район, чтобы формально освоились, посмотрели, обслужили технику для завтрашнего рабочего дня, подготовились морально, т.к. им еще предстоит приложить хорошую руку помощи Крупскому району".