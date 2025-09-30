3.64 BYN
Генеральный конструктор БЕЛАЗа рассказал об автомобилях будущего
Минск в эти дни является важным промышленным и выставочным центром ЕАЭС и СНГ. Первая выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" продолжает свою работу.
30 сентября также ожидается ряд делегаций из российских регионов, которые примут участие в различных секциях. Спектр очень широкий: от металлургии до искусственного интеллекта.
Деловые круги сегодня будут работать по секциям, одна из главных секций - это автомобилестроение будущего. Об этом поговорили в студии "Первого информационного" с генеральным конструктором ОАО "БЕЛАЗ" Александром Насковцом.
"Ожидания от выставки - наведение мостов взаимодействия с нашими потребителями, поставщиками, налаживание новых связей. Это тот форум, который помогает нам двигаться вперед и создавать национальную технику", - поделился Александр Насковец.
"На технику будущего у нас сейчас тренд. Мы идем в альтернативную энергетику, используем в качестве моторного топлива тяжелый природный газ, аккумуляторные батареи, то есть мы создаем большие электромобили. Водородная тематика, роботизированные карьерные самосвалы и самосвалы, использующие в качестве топлива водород - это те тренды, в которые мы идем и в которых мы видим будущее", - отметил генеральный конструктор ОАО "БЕЛАЗ".