Генеральный конструктор БЕЛАЗа рассказал об автомобилях будущего

Минск в эти дни является важным промышленным и выставочным центром ЕАЭС и СНГ. Первая выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" продолжает свою работу.

30 сентября также ожидается ряд делегаций из российских регионов, которые примут участие в различных секциях. Спектр очень широкий: от металлургии до искусственного интеллекта.

Деловые круги сегодня будут работать по секциям, одна из главных секций - это автомобилестроение будущего. Об этом поговорили в студии "Первого информационного" с генеральным конструктором ОАО "БЕЛАЗ" Александром Насковцом.

"Ожидания от выставки - наведение мостов взаимодействия с нашими потребителями, поставщиками, налаживание новых связей. Это тот форум, который помогает нам двигаться вперед и создавать национальную технику", - поделился Александр Насковец.