Банкам рекомендуют оказывать помощь небольшим предприятиям в анализе их планов развития - Головченко

Диалог государства и частного сектора - тот фундамент, на котором базируется стабильность и процветание. Банковский сектор должен участвовать в финансировании экономики. Таков ключевой посыл Президента на недавней встрече главе Нацбанка. Проект регулятора "Наши чемпионы" как раз для повышения доступности финансов для малого и среднего бизнеса, тех, кто успешно развивается, занимается импортозамещением и вносит свой вклад в рост ВВП страны. Сегодня об инвестактивности говорили на Брестчине.

Особый акцент на выпуск импортозамещающей продукции

Здесь у каждого станка свое имя: Гриша, Юля, Игорь. Так решили работники. Проще объяснить, о какой машине идет речь. Творческий подход, он и для производства большой плюс. Видеть наперед и знать, что нужно рынку. Выпускают эластичные бинты с 2017-го. Но спрос рождает и новые предложения.

Артем Смушко-Бесан, директор предприятия по производству ортопедической продукции (Брест):

"Постепенно мы пришли к более сложному производству - ортопедическим изделиям. Во-первых, наша продукция импортозамещающая, социально ориентированная и значительно дешевле зарубежных аналогов, иногда, не побоюсь этого слова, в разы. Конечно, такая продукция очень востребована".

Новому проекту важно оказать всестороннюю помощь

Предприятие news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5972c392-8c0b-4036-9146-e33faf441ae3/conversions/112a3a48-8a7b-4988-9cdf-4b83464846aa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5972c392-8c0b-4036-9146-e33faf441ae3/conversions/112a3a48-8a7b-4988-9cdf-4b83464846aa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5972c392-8c0b-4036-9146-e33faf441ae3/conversions/112a3a48-8a7b-4988-9cdf-4b83464846aa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5972c392-8c0b-4036-9146-e33faf441ae3/conversions/112a3a48-8a7b-4988-9cdf-4b83464846aa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Это небольшое предприятие работает в Брестском научно-технологическом парке. Здесь большинство компаний из производства IT. Многие готовы масштабировать бизнес. Но своих средств не всегда хватает. Это сегодня обсуждали с главой Нацбанка. О том, что банки должны участвовать в финансировании экономики, на неделе говорил и Президент. Но помощь порой нужна не только материальная.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Самое главное, что в банках есть необходимая экспертиза. Мы сегодня услышали, небольшие компании часто не могут себе позволить иметь там планово-экономический отдел, полноценный аналитический отдел, еще какой-то. Им нужно, в том числе, помогать верифицировать их собственные планы и расчеты. И как раз это задача банков. Я в ближайшее время планирую, что мы должны ориентировать банки или рекомендовать более активную помощь оказывать небольшим предприятиям в анализе их планов развития".

Белорусские предприятия находят свободные ниши на рынке

Объем инновационной продукции за последнее время в технопарке увеличен в 2 с половиной раза. И есть потенциал для роста. Порой ведь идеи лежат прямо под ногами.

Здесь выпускают мусоросортировочные комплексы, оборудование для переработки отходов и водоочистки. Заказы получают за тысячи километров от Бреста. Что точно нужно, так это своя научная школа. И вложенный рубль обязательно окупится.

Александр Соболевский, директор предприятия по производству мусоросортировочных комплексов (Брест):

"Я предлагаю найти возможность финансирования научных исследований и НИОКР. Если мы сможем обеспечить финансирование научной, конструкторской и технологической деятельности, у нас появится целая отрасль, посвященная производству, разработке технологий, строительных специализированных объектов и выпуску оборудования для переработки отходов".

Хороший опыт есть у этого предприятия. Свое бюро конструкторов. И как результат. Придумывают и тестируют все сами.

Белорусы занимают все больше промышленных ниш

Дорожный принтер - собственное ноу-хау показали в деле. Появился он буквально в прошлом году и нашел своих покупателей.

Дорожный принтер news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d451e87-f298-42da-8c46-5c7d8f2537f1/conversions/37650286-9097-46ff-b4ae-8f123007af1a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d451e87-f298-42da-8c46-5c7d8f2537f1/conversions/37650286-9097-46ff-b4ae-8f123007af1a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d451e87-f298-42da-8c46-5c7d8f2537f1/conversions/37650286-9097-46ff-b4ae-8f123007af1a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d451e87-f298-42da-8c46-5c7d8f2537f1/conversions/37650286-9097-46ff-b4ae-8f123007af1a-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Среди нашей продукции есть дорожный принтер - это действительно новое слово в отрасли, - отметил гендиректор предприятия по производству машин для дорожной разметки Детюк Андрей. - Подобной техники в мире пока нет - это факт. Ни у кого еще нет таких машин. Сейчас все подобные дорожные знаки наносятся вручную. Мы начинали буквально с ведра и мастерка - все делали вручную. Сейчас у нас есть единственная в своем роде машина. Мы активно развиваем направление «умный город»: речь уже не просто о покраске или перекраске того, что было, а о переосмыслении и перенастройке дорожного движения, внедрении научных подходов. Фактически мы занимаемся проектированием транспортных потоков. Кроме того, развиваем и химическое направление - хотим стать поставщиком смол не только для дорожной разметки, но и для других лакокрасочных производств".

Проект "наши чемпионы" для малого и среднего бизнеса

С банкирами сегодня говорили и про кредитную поддержу экспорта, об открытии рынка Азии, а также о нюансах в международных расчетах.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"У многих предприятий возникают вопросы по трактовке нормативных документов в сфере расчетов, которые разрабатывает Национальный банк. Такие встречи - хорошая возможность получить консультацию квалифицированных специалистов прямо на месте. Кроме того, есть потребность в структурировании нестандартных кредитных сделок со сложными партнерами и на особых условиях. Это индивидуальная работа, которая тоже проводится в рамках подобных поездок. Тот вопрос тоже был нестандартным. Сейчас схема, которую мы разрабатываем для финансирования подобных поставок, уже находится на завершающей стадии".