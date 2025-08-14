3.72 BYN
Банкам рекомендуют оказывать помощь небольшим предприятиям в анализе их планов развития - Головченко
Диалог государства и частного сектора - тот фундамент, на котором базируется стабильность и процветание. Банковский сектор должен участвовать в финансировании экономики. Таков ключевой посыл Президента на недавней встрече главе Нацбанка. Проект регулятора "Наши чемпионы" как раз для повышения доступности финансов для малого и среднего бизнеса, тех, кто успешно развивается, занимается импортозамещением и вносит свой вклад в рост ВВП страны. Сегодня об инвестактивности говорили на Брестчине.
Особый акцент на выпуск импортозамещающей продукции
Здесь у каждого станка свое имя: Гриша, Юля, Игорь. Так решили работники. Проще объяснить, о какой машине идет речь. Творческий подход, он и для производства большой плюс. Видеть наперед и знать, что нужно рынку. Выпускают эластичные бинты с 2017-го. Но спрос рождает и новые предложения.
Артем Смушко-Бесан, директор предприятия по производству ортопедической продукции (Брест):
"Постепенно мы пришли к более сложному производству - ортопедическим изделиям. Во-первых, наша продукция импортозамещающая, социально ориентированная и значительно дешевле зарубежных аналогов, иногда, не побоюсь этого слова, в разы. Конечно, такая продукция очень востребована".
Новому проекту важно оказать всестороннюю помощь
Это небольшое предприятие работает в Брестском научно-технологическом парке. Здесь большинство компаний из производства IT. Многие готовы масштабировать бизнес. Но своих средств не всегда хватает. Это сегодня обсуждали с главой Нацбанка. О том, что банки должны участвовать в финансировании экономики, на неделе говорил и Президент. Но помощь порой нужна не только материальная.
Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
"Самое главное, что в банках есть необходимая экспертиза. Мы сегодня услышали, небольшие компании часто не могут себе позволить иметь там планово-экономический отдел, полноценный аналитический отдел, еще какой-то. Им нужно, в том числе, помогать верифицировать их собственные планы и расчеты. И как раз это задача банков. Я в ближайшее время планирую, что мы должны ориентировать банки или рекомендовать более активную помощь оказывать небольшим предприятиям в анализе их планов развития".
Белорусские предприятия находят свободные ниши на рынке
Объем инновационной продукции за последнее время в технопарке увеличен в 2 с половиной раза. И есть потенциал для роста. Порой ведь идеи лежат прямо под ногами.
Здесь выпускают мусоросортировочные комплексы, оборудование для переработки отходов и водоочистки. Заказы получают за тысячи километров от Бреста. Что точно нужно, так это своя научная школа. И вложенный рубль обязательно окупится.
Александр Соболевский, директор предприятия по производству мусоросортировочных комплексов (Брест):
"Я предлагаю найти возможность финансирования научных исследований и НИОКР. Если мы сможем обеспечить финансирование научной, конструкторской и технологической деятельности, у нас появится целая отрасль, посвященная производству, разработке технологий, строительных специализированных объектов и выпуску оборудования для переработки отходов".
Хороший опыт есть у этого предприятия. Свое бюро конструкторов. И как результат. Придумывают и тестируют все сами.
Белорусы занимают все больше промышленных ниш
Дорожный принтер - собственное ноу-хау показали в деле. Появился он буквально в прошлом году и нашел своих покупателей.
"Среди нашей продукции есть дорожный принтер - это действительно новое слово в отрасли, - отметил гендиректор предприятия по производству машин для дорожной разметки Детюк Андрей. - Подобной техники в мире пока нет - это факт. Ни у кого еще нет таких машин. Сейчас все подобные дорожные знаки наносятся вручную. Мы начинали буквально с ведра и мастерка - все делали вручную. Сейчас у нас есть единственная в своем роде машина. Мы активно развиваем направление «умный город»: речь уже не просто о покраске или перекраске того, что было, а о переосмыслении и перенастройке дорожного движения, внедрении научных подходов. Фактически мы занимаемся проектированием транспортных потоков. Кроме того, развиваем и химическое направление - хотим стать поставщиком смол не только для дорожной разметки, но и для других лакокрасочных производств".
Проект "наши чемпионы" для малого и среднего бизнеса
С банкирами сегодня говорили и про кредитную поддержу экспорта, об открытии рынка Азии, а также о нюансах в международных расчетах.
Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
"У многих предприятий возникают вопросы по трактовке нормативных документов в сфере расчетов, которые разрабатывает Национальный банк. Такие встречи - хорошая возможность получить консультацию квалифицированных специалистов прямо на месте. Кроме того, есть потребность в структурировании нестандартных кредитных сделок со сложными партнерами и на особых условиях. Это индивидуальная работа, которая тоже проводится в рамках подобных поездок. Тот вопрос тоже был нестандартным. Сейчас схема, которую мы разрабатываем для финансирования подобных поставок, уже находится на завершающей стадии".
Окупаемые проекты и приоритетные сферы для развития. Здесь важно объединить интересы и бизнеса, и банков, и государства. Так что диалог продолжается.