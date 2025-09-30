БелАЭС генерирует 40 % потребляемой в Беларуси электрической энергии

Когда мы говорим про Белорусскую атомную электростанцию, сразу вспоминаем два огромных энергоблока. На территории в 450 га располагаются десятки строений и сотни систем.

Первый энергоблок был включен в объединенную энергосистему страны в 2020 году. Александр Лукашенко в день открытия первого энергоблока скажет, что Белорусская атомная электростанция - это новый шаг в будущее к обеспечению энергетической безопасности государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Наша страна становится ядерной державой. Это огромный успех, венец и важный этап суверенитета и независимости Беларуси. Он свидетельствует о том, что у нас есть мозговитые люди и надежные друзья, которые помогли создать этот уникальный объект. Он будет служить очень долго. Пройдет совсем немного времени, и мы до конца осознаем, какой подвиг мы совершили при поддержке наших старших братьев".

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Белорусов пытались запугать тем, что построенная в Островце АЭС небезопасна. Это притом, что страна окружена атомными станциями других государств. И они не такие современные.

БелАЭС построена по российскому проекту "АЭС-2006". Это революционный проект с водо-водяными реакторами третьего поколения. Здание реактора укрыто двойной защитной оболочкой. Технология самая востребованная и апробированная в мире.

Сергей Бобович, гендиректор БелАЭС:

"БелАЭС была реализована в рамках концепции культуры безопасности. Все вопросы, которые связаны с безопасностью, находятся в приоритете перед экономикой. Я хочу всех успокоить, что наша белорусская станция, безусловно, безопасна".

Сергей Бобович, гендиректор БелАЭС

На станции все работает как часы - на любую внештатную ситуацию есть четкий алгоритм действий персонала.

Сергей Горин, замначальника учебно-тренировочного центра БелАЭС:

"Есть много защит и блокировок. Много есть автоматики, но все обязательно остается под контролем человека. Многие действия делаются на упреждение. Однако, если есть быстрые моменты, которые просто человек не способен сделать, то вводятся специальные защиты и блокировки".

Сергей Горин, замначальника учебно-тренировочного центра БелАЭС

Марк Демидчик, инструктор по подготовке персонала БелАЭС:

"Пожар может возникнуть как в каком-нибудь помещении станции, так и прийти внешне. Задача этой системы, как можно быстрее локализовать пожар. На станции представлены датчики фактически всех типов, которые могут обнаружить пожар, начиная от дымовых пожарных извещателей, заканчивая извещателями пламени, которые непосредственно смотрят на наше оборудование, и в случае, если на оборудовании происходит возгорание, фотоэлемент чувствует спектр излучения этого пламени и выдает сигнал пожар в систему".

Марк Демидчик, инструктор по подготовке персонала БелАЭС

БелАЭС генерирует 40 % потребляемой в Беларуси электрической энергии. На сентябрь 2025 года выработано 50 млрд кВт/ч. Параллельно модернизируется электросетевая инфраструктура - за первые шесть месяцев 2025 года было введено в эксплуатацию свыше 1000 км электрических и более 83 км тепловых сетей.

Атомная станция тоже является потребителем электроэнергии, т.е. здесь вырабатывается порядка 40 % всей электроэнергии, которая потребляется в Беларуси, но при этом 7 % от вырабатываемой электроэнергии, БелАЭС сама вырабатывает.

На станции предусмотрено проведение и планово-предупредительных ремонтов. Один раз в год энергоблок останавливают для частичной перегрузки топлива и выполнения плановых регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту. Это штатная операция, которая выполняется на всех атомных станциях в мире. Без этого невозможна их надёжная и безопасная эксплуатация.

БелАЭС

"Оборудование работает по 12-месячному циклу, то есть в рамках эффективных суток, которые составляют 340 суток. По истечению этого времени наши блоки останавливаются в главном предупредительном ремонте. Основная задача в этот период - частичная замена топлива и выполнение всех регламентных работ, которые необходимы нам для точно такого же полноценного 12-месячного следующего цикла работы", - рассказал гендиректор БелАЭС Сергей Бобович.

Запуск атомной станции открыла Беларуси новые возможности для национальной экономики и позволила активнее развивать другие сферы. Например, производство электротранспорта.

Количество зеленых машин на наших дорогах увеличивается с каждым годом. Речь как про личный, так и городской транспорт. Примечательно, что и сама АЭС поддерживает экологичный тренд - автопарк предприятия скоро пополнит четыре электробуса отечественного производства, зарядные станции уже установлены.

Алексей Лозовский, замначальника автотранспортного цеха БелАЭС:

"В настоящий момент у нас планируется приобретение четырех электробусов, чтобы запустить доставку персонала экологически чистым транспортом. У нас были четыре единицы запас хода, техники 120 км. Можно сказать, в день можно доставлять по 8 рейсов персонала на станцию".

Алексей Лозовский, замначальника автотранспортного цеха БелАЭС

АЭС - это не только гарант энергетической безопасности Беларуси, но и вклад страны в общее дело по смягчению последствий изменения климата. Работа станции уже позволила снизить ежегодные выбросы парниковых газов более чем на 7 млн т.

Электрическая энергия активно используется и для отопления в жилфонде. Возводятся электродома. До конца 2025 года планируется построить 2 млн кв м такого жилья. Очевидно, что атомная электростанция работает на экономику и приносит ощутимый эффект. Не зря специалисты прорабатывают вопросы строительства третьего энергоблока или второй АЭС.