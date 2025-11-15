ГТК: въезжающие из России литовские фуры доставляют в установленные места

Въезжающие из России литовские фуры доставляют в установленные места. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

Таможенные органы продолжают осуществлять контроль находящихся на территории Беларуси литовских грузовиков. На дорогах наведен полный порядок - все транспортные средства, которые ожидали выезда в Литву на обочинах у пунктов пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони", размещены на специальных площадках. Всего на пяти охраняемых стоянках находится 1370 фур. Для тех водителей, которые не уехали домой, здесь созданы необходимые условия пребывания (магазины, горячая еда, санитарные комнаты, душевые кабины, постирочные).