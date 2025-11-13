3.68 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Президент движения Les Localistes: Франции нужно взять на себя лидерство в Европе
Сегодня часто звучит мысль о том, что мы строим новый мировой порядок. Какое место займет Европа в этом новом порядке, в программе "Актуальное интервью" спросили президента движения Les Localistes, бывшего депутата Европарламента от Франции Эрве Жювена.
Он отметил, что очень осторожно относится к идее нового миропорядка. "На прошлой неделе я участвовал в онлайн-форуме в Крыму и сказал им, не мечтайте о новом мировом порядке. До него еще далеко", - рассказал экс-депутат Европарламента.
Эрве Жювен вспомнил о разговоре с бывшим министром иностранных дел Ирана, которого он встретил в Минске 2 года назад. Иранский чиновник посоветовал экс-депутату не относиться серьезно к идее многополярного мира, поскольку, возможно, все движутся к бесполярному миру. "И я думаю, он был в этом прав. В настоящий момент мы движемся к бесполярному миру. Конечно, европейские страны должны занять свое место в этом новом мире, потому что он будет во многом определяться Китаем и Индией, а также Россией. И чтобы занять место в этом новом мире, Франции нужно взять на себя лидерство внутри Европейского союза", - уверен президент движения Les Localistes.
Актуальное интервью | Эрве Жювен
Почему европейские элиты в панике толкают континент к войне с Россией, а французы тайно мечтают о мире и открытии дверей Азии? Бывший депутат Европарламента и президент движения "Les Localistes!" Эрве Жювен раскрывает реалии ЕС из Минска. От критики Макрона и Мерца, спасающихся от провала "новым дыханием" эскалации, до видения бесполярного мира, где Китай и Индия ведут рост, а Франция должна стать лидером Европы, - Жювен не просто анализирует, а предлагает путь к суверенитету и процветанию. Может ли Беларусь стать миротворцем в украинском кризисе, и почему "солнце встаёт на Востоке"? Смотрите в "Актуальном интервью".
"Мы ядерная держава, единственная в ЕС. Мы единственные с постоянным местом в Совете Безопасности ООН. Но это не самое главное. Мы единственная европейская нация, представленная на всех континентах и во всех морях мира, - подчеркнул Эрве Жювен. - Мы присутствуем в Тихом океане, в Индийском океане, в Атлантическом океане, в Карибском море и так далее. Мы близки к Антарктиде. Поэтому у нас широкий взгляд на весь мир. У нас есть исторические связи с Китаем, глубокие связи с Индией, много исторически сложившихся связей с африканскими и южноамериканскими странами. Сейчас я вижу упадок Великобритании, вижу, что Германия попала в ловушку глобалистских надежд, которые закрывают двери к тому миру, который формируется сейчас. Франции нужно взять на себя лидерство в Европе. Франции нужно возглавить открытие Европы для нового будущего".