Триумфальна арка в Париже news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff0e8003-5c18-4bcd-9d10-1afc9045d1f6/conversions/d1249abd-25c3-4b4d-bd9c-bc131b4ec566-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff0e8003-5c18-4bcd-9d10-1afc9045d1f6/conversions/d1249abd-25c3-4b4d-bd9c-bc131b4ec566-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff0e8003-5c18-4bcd-9d10-1afc9045d1f6/conversions/d1249abd-25c3-4b4d-bd9c-bc131b4ec566-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff0e8003-5c18-4bcd-9d10-1afc9045d1f6/conversions/d1249abd-25c3-4b4d-bd9c-bc131b4ec566-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня часто звучит мысль о том, что мы строим новый мировой порядок. Какое место займет Европа в этом новом порядке, в программе "Актуальное интервью" спросили президента движения Les Localistes, бывшего депутата Европарламента от Франции Эрве Жювена.

Он отметил, что очень осторожно относится к идее нового миропорядка. "На прошлой неделе я участвовал в онлайн-форуме в Крыму и сказал им, не мечтайте о новом мировом порядке. До него еще далеко", - рассказал экс-депутат Европарламента.

Эрве Жювен вспомнил о разговоре с бывшим министром иностранных дел Ирана, которого он встретил в Минске 2 года назад. Иранский чиновник посоветовал экс-депутату не относиться серьезно к идее многополярного мира, поскольку, возможно, все движутся к бесполярному миру. "И я думаю, он был в этом прав. В настоящий момент мы движемся к бесполярному миру. Конечно, европейские страны должны занять свое место в этом новом мире, потому что он будет во многом определяться Китаем и Индией, а также Россией. И чтобы занять место в этом новом мире, Франции нужно взять на себя лидерство внутри Европейского союза", - уверен президент движения Les Localistes.

Актуальное интервью | Эрве Жювен Почему европейские элиты в панике толкают континент к войне с Россией, а французы тайно мечтают о мире и открытии дверей Азии? Бывший депутат Европарламента и президент движения "Les Localistes!" Эрве Жювен раскрывает реалии ЕС из Минска. От критики Макрона и Мерца, спасающихся от провала "новым дыханием" эскалации, до видения бесполярного мира, где Китай и Индия ведут рост, а Франция должна стать лидером Европы, - Жювен не просто анализирует, а предлагает путь к суверенитету и процветанию. Может ли Беларусь стать миротворцем в украинском кризисе, и почему "солнце встаёт на Востоке"? Смотрите в "Актуальном интервью". 13.11.2025 13:35