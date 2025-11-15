3.68 BYN
США против антироссийской поправки к резолюции ООН
Автор:Редакция news.by
США впервые с 2022 года проголосовали против антироссийской поправки к резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма. Эту резолюцию традиционно принимают с 2005 года, однако после начала СВО западные страны в противовес вносят поправку к документу, утверждающую, что Москва использует тему неонацизма для оправдания конфликта в Украине. США все это время поддерживали поправку. Однако в этом году впервые этого не сделали.
В МИД России отметили смену позиции Штатов и назвали это одним из позитивных итогов голосования.