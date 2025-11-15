"Слухай нас, родны беларускі народ!" Белорусское радио согревало души в годы Великой Отечественной

Архивное фото, люди слушают радио news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51c6aec0-c8a2-43a6-a8ce-5f5c8acfdce9/conversions/f0857e83-504f-4c60-9a76-5f3ab305ef20-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51c6aec0-c8a2-43a6-a8ce-5f5c8acfdce9/conversions/f0857e83-504f-4c60-9a76-5f3ab305ef20-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51c6aec0-c8a2-43a6-a8ce-5f5c8acfdce9/conversions/f0857e83-504f-4c60-9a76-5f3ab305ef20-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51c6aec0-c8a2-43a6-a8ce-5f5c8acfdce9/conversions/f0857e83-504f-4c60-9a76-5f3ab305ef20-xl-___webp_1920.webp 1920w

В годы Великой Отечественной войны радиостанция "Советская Беларусь" стала голосом республики-партизанки. Значение радиоприемника в жизни советского человека сложно переоценить, оно стало полноценным членом каждой семьи.

Радиола "Минск-Р7" - одна из самых популярных моделей в послевоенное время. Здесь и волны можно ловить, и пластинки слушать. Выпускал ее Минский радиозавод.

Завод ELEKTRIT news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f09e5982-5f96-4a0e-8bac-703c4d6a9207/conversions/4db84e2b-9bcd-4bbb-a94d-fa31955a8181-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f09e5982-5f96-4a0e-8bac-703c4d6a9207/conversions/4db84e2b-9bcd-4bbb-a94d-fa31955a8181-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f09e5982-5f96-4a0e-8bac-703c4d6a9207/conversions/4db84e2b-9bcd-4bbb-a94d-fa31955a8181-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f09e5982-5f96-4a0e-8bac-703c4d6a9207/conversions/4db84e2b-9bcd-4bbb-a94d-fa31955a8181-xl-___webp_1920.webp 1920w

Свои приемники в Минске стали выпускать еще до войны. В 1940-м Литва вошла в состав СССР вместе с ELEKTRIT. Предприятие, которое уже успело прогреметь на всю Европу, решено было перевезти в Минск. Цеха по сборке организовали на базе завода "Деревообделочник" неслучайно.

Экс-смотритель музея завода Жанна Райченко рассказала, что радиоприемник выглядел как качественная мебель в отличие от старого образца.

"Простому человеку слушать приемник, слушать радио, не просто эту сковороду, которая висела на стенке, а ловить волну", - отметила она.

На Минском радиозаводе штамповали "Пионеров". Видео производства сохранилось с 1947 года. Методы испытаний были самыми жесткими. Радиоприемники, упакованные в коробки с защитными прокладками, сбрасывали с высоты двух-трех метров. "Выживших" отправляли во все уголки СССР.

Наших "Пионеров" можно было встретить даже на фронте, хотя тогда они уже стали настоящими партизанами. Во время Великой Отечественной войны мобилизовалось и Белорусское радио. В первые дни войны в эфире начались радиомитинги. Но 24 июня на Минск обрушились немецкие бомбы. Это была самая массированная бомбежка столицы за годы войны.

Сергей Третьяк, кандидат исторических наук, доцент news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/676f0b47-20ea-48df-b09c-838ff07f8f64/conversions/9ac681e0-c672-4b12-8a7b-38547eb8fd7e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/676f0b47-20ea-48df-b09c-838ff07f8f64/conversions/9ac681e0-c672-4b12-8a7b-38547eb8fd7e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/676f0b47-20ea-48df-b09c-838ff07f8f64/conversions/9ac681e0-c672-4b12-8a7b-38547eb8fd7e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/676f0b47-20ea-48df-b09c-838ff07f8f64/conversions/9ac681e0-c672-4b12-8a7b-38547eb8fd7e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Третьяк, кандидат исторических наук, доцент:

"Немецкие самолеты летали на Минск волнами с интервалом в 30-40 минут. В конечном счете одна из бомб разбила радиопередатчик и радио умолкло".

Молчание было недолгим. Фашисты достаточно быстро заняли здание на Революционной, 3. Радио в оккупированной Беларуси должно было стать специальной проводной пилюлей от правды.

"Вещались передачи, в которых расписывались блага и красоты Германии. Расписывалось, как германское оружие громит всех врагов по всему миру. Подпольщики либо сохраняли свои радиоприемники от конфискации немецкими властями (а захоронение радиоприемника - смерть), либо добывали правдами и неправдами радиодетали, чтобы собрать примитивный, простенький детекторный радиоприемник и ловить голос Советского Союза", - рассказал кандидат исторических наук, доцент Сергей Третьяк.

Правдивая информация распространялась на коротких волнах из Москвы. 1 января 1942 года начала свое вещание радиостанция "Советская Беларусь": "Слухай нас, родны беларускі народ!"

Владимир Юревич, диктор радиостанции "Советская Беларусь" (1916-2005 гг.) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88066778-8e9a-4e85-b9e4-1c979a3212b8/conversions/583ea4f9-c6cc-4879-afb4-397d824c4c5e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88066778-8e9a-4e85-b9e4-1c979a3212b8/conversions/583ea4f9-c6cc-4879-afb4-397d824c4c5e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88066778-8e9a-4e85-b9e4-1c979a3212b8/conversions/583ea4f9-c6cc-4879-afb4-397d824c4c5e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88066778-8e9a-4e85-b9e4-1c979a3212b8/conversions/583ea4f9-c6cc-4879-afb4-397d824c4c5e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Юревич, диктор радиостанции "Советская Беларусь" (1916-2005 гг.):

"Мне объявляли, откуда говорит наша радиостанция, но когда я включал микрофон, сколько раз по привычке вырывалось сказать: "Говорит Минск". Приходилось останавливаться, пока не вышло из привычки".

Больше 2,5 тыс. эфиров, полных уверенности, что победа близко. Радио означало многое, заменяла домашний очаг, которого лишила война, у которого хотелось погреться душой.

Бойцы просили, помимо оперативных сводок, давать в эфир песни, конечно, про любовь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8a8dbe8-6752-4e27-9b26-4dd3d9284bae/conversions/16af2469-7670-46d4-98dd-bfd38bc120e9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8a8dbe8-6752-4e27-9b26-4dd3d9284bae/conversions/16af2469-7670-46d4-98dd-bfd38bc120e9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8a8dbe8-6752-4e27-9b26-4dd3d9284bae/conversions/16af2469-7670-46d4-98dd-bfd38bc120e9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8a8dbe8-6752-4e27-9b26-4dd3d9284bae/conversions/16af2469-7670-46d4-98dd-bfd38bc120e9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Бойцы просили, помимо оперативных сводок, давать в эфир песни, конечно, про любовь. И такая просьба слушателей была выполнена. Вплоть до окончания войны традиционный музыкальный час звучал обертонами Лидии Руслановой, Леонида Утесова и Ляли Черной.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5731300-d183-4201-9d4d-942acdc0b871/conversions/eced027d-12ab-41fd-a043-19990583a7f5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5731300-d183-4201-9d4d-942acdc0b871/conversions/eced027d-12ab-41fd-a043-19990583a7f5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5731300-d183-4201-9d4d-942acdc0b871/conversions/eced027d-12ab-41fd-a043-19990583a7f5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5731300-d183-4201-9d4d-942acdc0b871/conversions/eced027d-12ab-41fd-a043-19990583a7f5-xl-___webp_1920.webp 1920w

В 1945-м радио кричало о победе, сообщало о том, что БССР стала одним из учредителей ООН, а 6 лет спустя голосом Якуба Коласа на Всебелорусской конференции сторонников мира провозгласило: "Миру угрожает опасность. Никчемная жадная кучка торгашей человеческой кровью прикладывает все усилия, чтобы разжечь пожар новой всемирной войны. Пусть живет мир!"