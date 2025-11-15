3.68 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
"Слухай нас, родны беларускі народ!" Белорусское радио согревало души в годы Великой Отечественной
В годы Великой Отечественной войны радиостанция "Советская Беларусь" стала голосом республики-партизанки. Значение радиоприемника в жизни советского человека сложно переоценить, оно стало полноценным членом каждой семьи.
Радиола "Минск-Р7" - одна из самых популярных моделей в послевоенное время. Здесь и волны можно ловить, и пластинки слушать. Выпускал ее Минский радиозавод.
Свои приемники в Минске стали выпускать еще до войны. В 1940-м Литва вошла в состав СССР вместе с ELEKTRIT. Предприятие, которое уже успело прогреметь на всю Европу, решено было перевезти в Минск. Цеха по сборке организовали на базе завода "Деревообделочник" неслучайно.
Экс-смотритель музея завода Жанна Райченко рассказала, что радиоприемник выглядел как качественная мебель в отличие от старого образца.
"Простому человеку слушать приемник, слушать радио, не просто эту сковороду, которая висела на стенке, а ловить волну", - отметила она.
На Минском радиозаводе штамповали "Пионеров". Видео производства сохранилось с 1947 года. Методы испытаний были самыми жесткими. Радиоприемники, упакованные в коробки с защитными прокладками, сбрасывали с высоты двух-трех метров. "Выживших" отправляли во все уголки СССР.
Наших "Пионеров" можно было встретить даже на фронте, хотя тогда они уже стали настоящими партизанами. Во время Великой Отечественной войны мобилизовалось и Белорусское радио. В первые дни войны в эфире начались радиомитинги. Но 24 июня на Минск обрушились немецкие бомбы. Это была самая массированная бомбежка столицы за годы войны.
Сергей Третьяк, кандидат исторических наук, доцент:
"Немецкие самолеты летали на Минск волнами с интервалом в 30-40 минут. В конечном счете одна из бомб разбила радиопередатчик и радио умолкло".
Молчание было недолгим. Фашисты достаточно быстро заняли здание на Революционной, 3. Радио в оккупированной Беларуси должно было стать специальной проводной пилюлей от правды.
"Вещались передачи, в которых расписывались блага и красоты Германии. Расписывалось, как германское оружие громит всех врагов по всему миру. Подпольщики либо сохраняли свои радиоприемники от конфискации немецкими властями (а захоронение радиоприемника - смерть), либо добывали правдами и неправдами радиодетали, чтобы собрать примитивный, простенький детекторный радиоприемник и ловить голос Советского Союза", - рассказал кандидат исторических наук, доцент Сергей Третьяк.
Правдивая информация распространялась на коротких волнах из Москвы. 1 января 1942 года начала свое вещание радиостанция "Советская Беларусь": "Слухай нас, родны беларускі народ!"
Владимир Юревич, диктор радиостанции "Советская Беларусь" (1916-2005 гг.):
"Мне объявляли, откуда говорит наша радиостанция, но когда я включал микрофон, сколько раз по привычке вырывалось сказать: "Говорит Минск". Приходилось останавливаться, пока не вышло из привычки".
Больше 2,5 тыс. эфиров, полных уверенности, что победа близко. Радио означало многое, заменяла домашний очаг, которого лишила война, у которого хотелось погреться душой.
Бойцы просили, помимо оперативных сводок, давать в эфир песни, конечно, про любовь. И такая просьба слушателей была выполнена. Вплоть до окончания войны традиционный музыкальный час звучал обертонами Лидии Руслановой, Леонида Утесова и Ляли Черной.
В 1945-м радио кричало о победе, сообщало о том, что БССР стала одним из учредителей ООН, а 6 лет спустя голосом Якуба Коласа на Всебелорусской конференции сторонников мира провозгласило: "Миру угрожает опасность. Никчемная жадная кучка торгашей человеческой кровью прикладывает все усилия, чтобы разжечь пожар новой всемирной войны. Пусть живет мир!"
Биография Белорусского радио - в одном фильме. Телеканал "Первый информационный" подготовил документальный метр к 100-летию отечественного радиоэфира. Как начиналась история длиной в целый век и кто влюбил в радио всю страну? Интервью с кумирами миллионов, медиаменеджерами и теми, кто сегодня в ответе за частоту. Исторические подробности, которых вы не найдете в учебниках по журналистике. Не пропустите документальный фильм "Слушая время"