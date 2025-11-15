В Киеве протестуют против коррупции

15 ноября на Майдане (площадь Независимости - прим. ред.) в Киеве прошел митинг против коррупции и Зеленского. Люди держали плакаты "Зеленский - преступник", "Президента - в отставку", "Нет коррупции", а также в поддержку одного из арестованных СБУ детективов НАБУ. Некоторые также требовали отставки Владимира Зеленского и говорили о возможности импичмента на фоне масштабного коррупционного скандала.

Обратили внимание на коррупцию в Киеве и поляки. Премьер режима Туск заявил, что скандал с Миндичем может стать возможной причиной проигрыша Украины в конфликте. Он также отметил, что такие скандалы в будущем осложнят партнерство Киева с Западом и напомнил, что предупреждал Зеленского о необходимости следить даже за минимальными проявлениями коррупции