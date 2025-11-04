Беларусь и Казахстан будут обмениваться опытом по цифровизации экономики. Внедрение искусственного интеллекта должно идти на пользу людям и упрощать жизнь граждан двух стран.

Технологической тематике посвятили первый день визита белорусской правительственной делегации в Астану. Премьер-министру Александру Турчину показали передовые разработки от молодых стартаперов. Многие из их инноваций уже внедрены в самые разные сферы: от сельского хозяйства до медицины. Сотрудничество в области IT может стать важным шагом для наращивания взаимного товарооборота.

О совместных экономических планах говорили и во время встречи с президентом Казахстана.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси передал президенту Казахстана самые теплые пожелания от Александра Лукашенко. "Мы в Беларуси как ваши друзья внимательно смотрим за развитием Казахстана и радуемся вашим успехам. Уже на протяжении длительного времени ваша страна демонстрирует устойчивый экономический рост, и мы не можем не радоваться вашим достижениям", - подчеркнул он.